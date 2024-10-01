PlayStation ağı, sabaha karşı saatlerden beri ciddi sorunlarla karşı karşıya. Oyuncular, hesaplara giriş yapmadan ve multiplayer oyunlar oynamada problem yaşıyor. Sony ise sorunu düzeltmeye çalıştığını söylüyor.

PlayStation, bu sabaha karşı çok geniş çaplı bir problemle gündeme geldi. Dünya çapından birçok kullanıcı PlayStation 5 başta olmak üzere Sony’nin tüm oyun platformlarında büyük bir bağlantı sorunuyla karşı karşıya kaldı.

PSN’deki sorun, Sony tarafından da yaşandığı sırada buradaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz resmî site üzerinden doğrulandı. Etkilenen platformların PS5, PS4, PS3, PS Vita ve Web olduğu ifade edildi.

Oyuncular, giriş yapamıyor veya multiplayer oyunları oynayamıyor

Sony tarafından yapılan açıklamada hesap yönetimi, oyun oynama ve sosyal hizmet ve PlayStation Store’da sorunlar yaşanabileceği aktarıldı. Problemlerin, bugün sabaha karşı TSİ 04.21 sularında başladığı ve çözülmeye çalışıldığı da ifade edildi. Çözüldüğüne dair ise henüz bir açıklama yok. Yani devam ediyor olabilir.

Sorun nedeniyle oyuncular, hesaplarına giriş yapamıyorlar veya multiplayer oyunları oynayamıyorlar. Aynı zamanda giriş yapmaları istenen tekli oyunculu oyunlarda da sorunlar yaşanıyor. Ancak offline çalışan oyunlarda herhangi bir problem olmadığını belirtmek gerekiyor. İnternet bağlantısı olanlar dışındakiler düzgün şekilde çalışmaya devam ediyor.

Neyin bu büyük soruna neden olduğuna dair henüz bir açıklama yok. Ne zaman çözüleceği de hâlâ belli değil. Yeni açıklama geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.