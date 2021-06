PlayStation Now'a Yeni Eklenecek Oyunlar Açıklandı

Sony, daha fazla oyuncu kitlesine hitap etmek için yeni oyunlar eklemeye devam ettiği PlayStation Now kütüphanesine önümüzdeki dönemde ekleyeceği oyunları açıkladı. Listenin en dikkat çeken oyunu, bir dönem oyun dünyasını kasıp kavuran The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition oldu.

Sony, uzun zamandır PlayStation Now kütüphanesine yeni oyunlar ekleyerek daha fazla oyuncu kitlesine ulaşmaya çalışıyor. Geçtiğimiz yıllar içerisinde Conan Exile, Rust ve Dying Light gibi oyunları kütüphanesine ekleyen Sony, dün gece önümüzdeki aylarda hangi oyunların PlayStation Now'a geleceğini açıkladı.

Yapılan duyuruya en çok sevinen oyuncular, Witcher hayranları oldu. Sony, The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition'ın yakın zamanda PlayStation Now kütüphanelerinde yerini alacağını belirtti. Listeye eklenecek diğer oyunların arasında Sonic Mania, Sonic Forces, Team Sonic Racing, Slay the Spire, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown ve Car Mechanic Simulator bulunuyor.

The Witcher 3: Wild Hunt, Haziran'da PlayStation Now'daki yerini alacak

Daha önce The Witcher 3: Wild Hunt oynamayan PlayStation kullanıcıları, Game of the Year Edition sayesinde Witcher evrenine doyacakmış gibi görünüyor. The Witcher 3: Wild Hunt, piyasaya sürüldüğü ilk andan itibaren büyük ses getirmeyi ve gittikçe daha da güzelleşmeyi başaran oyunların arasındaydı. Game of the Year Edition da bundan çok daha fazlasını vaad ediyor ve 16 farklı DLC'yi ve Hearts of Stone ve Blood and Wine eklenti paketlerini içerisinde barındırıyor.

Sony, efsanevi Sonic Mania oyununun 30. yılını kutlamak adına Sonic Mania, Sonic Forces ve Team Sonic Racing oyunlarını yine önümüzdeki dönemde PlayStation Now kütüphanesine ekleyeceğini belirtti. Listeye alınan diğer oyun Kill the Spire, oyuncuların yüzlerce kart arasından kendi destelerini oluşturmasına ve stratejik hamlelerle rakibini yenmesine olanak sağlıyor. Bu oyun, 6 Aralık 2021'e kadar PlayStation Now'daki yerini koruyacak.

En iyi 3D dövüş oyunlarından birisi haline gelen Virtua Fighter 5: Ultimate Showdon, hem kütüphaneye eklenecek hem de PlayStation Plus üyelerine ücretsiz olarak sunulacak. Listenin son oyunu Car Mechanic Simulator'da ise oyuncular, kendi arabalarını tamir edip çeşitli geliştirme ve modifikasyonlar yapabilecek.