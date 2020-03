PlayStation Now Türkiye’de Erişime Açılabilir

Sony’nin oyun abonelik sistemi PlayStation Now yakında daha fazla ülkede erişime açılabilir. PlayStation Now'un erişime açılacağı ülkeler arasında Türkiye'ninde bulunduğu düşünülüyor.

Sony Interactive Entertainment’ın oyun abonelik sistemi PlayStation Now, dünyanın dört bir tarafında oyunculara oyunları sunuyor ancak Türkiye’de kullanılamıyor. Bununla birlikte PlayStation Now reklamlarının Türkiye'deki kullanıcılar için de gösterilmeye başlanması, hizmetin ülkemizde de hizmete girebileceğini düşündürdü.

PlayStation Now’un reklam görseli, kısa bir süreliğine Türkiye, Romanya, Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda PlayStation Store da görüldü. Ancak bir süre sonra reklamlar kaldırıldı. Reklamın bu ülkelerde görülmüş olması, PlayStation Now’un bu ülkelerde de erişime açılacağını düşündürdü.

Türkiye’de erişime açılması ihtimali doğan PlayStation Now’a bugün Control, Shadow of the Tomb Raider ve Wolfenstein II: The New Colossus’un da içinde olduğu çok sayıda oyun eklendi. PlayStation Now’a eklenen oyunlar Sony Interactive Entertainment tarafından henüz bir basın bülteni ile duyurulmadı.

Sony Interactive Entertainment, PlayStation Now’a eklenen oyunların duyurusunu günün ilerleyen saatlerinde yapacak. Duyurusu yapılacak oyunlarla beraber PlayStation Now’un erişime açılacağı yeni ülkelerin de duyurulması bekleniyor.