PlayStation Özel Oyunları Akıllı Telefonlara Gelebilir

SIE CEO'su Jim Ryan, PlayStation özel oyunlarını akıllı telefonlara getirmek için pazar araştırması ve çeşitli denemeler yaptıklarını, mobilin milyonlarca yeni oyuncuya ulaşmak için göz önünde bulundurdukları yollardan biri olduğunu söyledi.

Sony, hem PlayStation oyun konsolu hem de PlayStation özel oyunlarıyla sinema sektöründen bile daha büyük bir sektör haline gelen oyun sektörünün en büyük markalarından biri konumunda. Yine de konu mobil oyunlara geldiğinde Sony'nin adını pek de anmıyoruz. Ancak bu durum yakın zamanda değişebilir.

Sony Interactive Entertainment'ın CEO'su Jim Ryan, şirketin son kurumsal strateji toplantısında PlayStation özel oyunlarının mobile gelebileceğinin ipucunu verdi desek yeridir. "Mobil, platformlarımızın ötesinde milyonlarca oyuncuya ulaşmak için araştırdığımız alanlardan sadece biri" diyen Ryan, oyunculara daha fazla seçenek sunmak için mobil uygulamalar ve oyunlarla ilgili bir dizi deneyler yaptıklarını ve başarılı olduklarını söyledi.

PlayStation'ın AAA oyunlar ve canlı hizmet oyunlarıyla akıllı telefon oyunculuğuna geçiş yapabilecek devasa bir birinci parti ürün kataloğuna sahip olduğunu ifade eden Ryan, PlayStation'a ait markalar için mobil pazar araştırması yaptıklarını ve yeni gelişmeler için takipte kalınması gerektiğini söyledi.

Jim Ryan, söz konusu konuşması sırasında herhangi bir PlayStation özel oyununun adını anmadı. Yine de şirketin bu alana daha fazla önem vermeye başladığını ve gelecekte PlayStation özel oyunlarını mobilde görmeye başlayacağımızı söyleyebiliriz.

Sony, PlayStation satış rekorları kırarken neden mobil oyunculuğa da girmeyi düşünüyor?

Pek çok kişi mobil oyunculuğu "gerçek" oyunculuk olarak kabul etmiyor olsa da mobil oyunlar, mikro ödemeler yoluyla konsol oyunlarını kıskandıracak gelirler elde ediyorlar. Sony, milyonlarca satan PlayStation oyunlarını akıllı telefonlar için de yayınlayarak PlayStation ile ulaşamadığı milyonlarca oyuncudan gelir elde etmeyi başarabilir.