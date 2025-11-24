Tümü Webekno
PlayStation Oyunlarının PC Oyuncularından Toplam Kaç Para Kazandığı Belli Oldu: İşte En Çok Satılan Oyunlar

Alinea Analytics'e ait yeni bir rapora göre Sony'nin Steam'de piyasaya sürdüğü PlayStation oyunlarından elde ettiği gelirler belli oldu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony’nin PlayStation özel oyunlarını PC platformuna getirme stratejisi, milyar dolarlık bir başarı hikayesine dönüştü. Alinea Analytics tarafından yayımlanan yeni rapor, şirketin Steam üzerindeki satış rakamlarını ve en çok ilgi gören yapımlarını gözler önüne serdi.

Alinea Analytics'in paylaştığı verilere göre PlayStation Studios imzalı oyunlar Steam üzerinde bugüne kadar toplamda 43 milyonun üzerinde kopya satmayı başardı. Bu satış başarısı, Sony’ye brüt olarak 1.5 milyar dolardan fazla gelir sağladı. Steam'in sahibi Valve’ın aldığı platform kesintileri düşüldüğünde dahi, Sony’nin kasasına giren net rakamın 1.2 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Steam'de en çok satan PlayStation oyunları

2

Oyun Gelir
HELLDIVERS 2 12.7 milyon
Horizon Zero Dawn 4.5 milyon
God of War 4.2 milyon
Days Gone 3.4 milyon
Marvel's Spider-Man Remastered 2.7 milyon

Listenin en dikkat çekici detayı, Sony’nin hem konsol hem de PC için eş zamanlı olarak piyasaya sürdüğü Helldivers 2'nin başarısı oldu. Oyunun tek başına Steam üzerinde 12.7 milyon kopya sattığı belirtiliyor. Bu rakam, Sony'nin tek kişilik hikâyeli oyunlarını yıllar sonra PC'ye getirme stratejisinin aksine, "eş zamanlı çıkış" yapılan canlı servis oyunlarının potansiyelini de kanıtlar nitelikte.

Rapor ayrıca Ghost of Tsushima ve The Last of Us Part I gibi diğer büyük yapımların da listede önemli bir paya sahip olduğunu ancak PC oyuncularının özellikle çok oyunculu ve tekrar oynanabilirliğe sahip oyunlara (Helldivers 2 örneğinde olduğu gibi) daha yoğun ilgi gösterdiğini ön plana çıkarıyor.

PlayStaton Sahipleri Koşun! PlayStation Plus Fiyatına Black Friday İndirimi Geldi PlayStaton Sahipleri Koşun! PlayStation Plus Fiyatına Black Friday İndirimi Geldi
[20-23 Kasım] Bu Hafta Sonu Ücretsiz Olacak Xbox Oyunları Açıklandı [20-23 Kasım] Bu Hafta Sonu Ücretsiz Olacak Xbox Oyunları Açıklandı

Peki siz PC tarafında hangi Sony oyunlarını satın aldınız? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

