PlayStation Oyunlarının PC Oyuncularından Toplam Kaç Para Kazandığı Belli Oldu: İşte En Çok Satılan Oyunlar

Alinea Analytics'e ait yeni bir rapora göre Sony'nin Steam'de piyasaya sürdüğü PlayStation oyunlarından elde ettiği gelirler belli oldu.

Sony’nin PlayStation özel oyunlarını PC platformuna getirme stratejisi, milyar dolarlık bir başarı hikayesine dönüştü. Alinea Analytics tarafından yayımlanan yeni rapor, şirketin Steam üzerindeki satış rakamlarını ve en çok ilgi gören yapımlarını gözler önüne serdi.

Alinea Analytics'in paylaştığı verilere göre PlayStation Studios imzalı oyunlar Steam üzerinde bugüne kadar toplamda 43 milyonun üzerinde kopya satmayı başardı. Bu satış başarısı, Sony’ye brüt olarak 1.5 milyar dolardan fazla gelir sağladı. Steam'in sahibi Valve’ın aldığı platform kesintileri düşüldüğünde dahi, Sony’nin kasasına giren net rakamın 1.2 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Steam'de en çok satan PlayStation oyunları

Oyun Gelir HELLDIVERS 2 12.7 milyon Horizon Zero Dawn 4.5 milyon God of War 4.2 milyon Days Gone 3.4 milyon Marvel's Spider-Man Remastered 2.7 milyon

Listenin en dikkat çekici detayı, Sony’nin hem konsol hem de PC için eş zamanlı olarak piyasaya sürdüğü Helldivers 2'nin başarısı oldu. Oyunun tek başına Steam üzerinde 12.7 milyon kopya sattığı belirtiliyor. Bu rakam, Sony'nin tek kişilik hikâyeli oyunlarını yıllar sonra PC'ye getirme stratejisinin aksine, "eş zamanlı çıkış" yapılan canlı servis oyunlarının potansiyelini de kanıtlar nitelikte.

Rapor ayrıca Ghost of Tsushima ve The Last of Us Part I gibi diğer büyük yapımların da listede önemli bir paya sahip olduğunu ancak PC oyuncularının özellikle çok oyunculu ve tekrar oynanabilirliğe sahip oyunlara (Helldivers 2 örneğinde olduğu gibi) daha yoğun ilgi gösterdiğini ön plana çıkarıyor.

Peki siz PC tarafında hangi Sony oyunlarını satın aldınız? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.