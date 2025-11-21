Tümü Webekno
[20-23 Kasım] Bu Hafta Sonu Ücretsiz Olacak Xbox Oyunları Açıklandı

Xbox Free Play Days kapsamında bu hafta ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Oyunseverler bu hafta da birbirinden eğlenceli oyunlara ücretsiz olarak erişebilecek.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, Xbox özelinde her hafta “Free Play Days” ismini verdiği bir kampanya düzenliyor. Bu kampanya kapsamında oyun severler, belli oyunları sınırlı süreliğine oynama imkânı yakalıyor.

Bugün ise 20-23 Kasım tarihleri boyunca Xbox’ta ücretsiz bir şekilde oynanabilecek oyunlar açıklandı. Kullanıcılar, bu hafta toplam değeri 4 bin TL’yi aşan 6 oyuna ulaşabilecek. Free Play Days oyunları genellikle Game Pass abonelerine sunulsa da bazı oyunlar tüm kullanıcılar için de ücretsiz sunuluyor.

Xbox'ta bu hafta ücretsiz olan oyunlar

20-23 Kasım Xbox Ücretsiz Oyunlar

Oyun Normal Fiyatı Game Pass Gerekli mi?
Wildgate 600 TL
Police Simulator: Patrol Officers 700 TL
Expeditions: A MudRunner Game 1.150 TL
Nowhere Prophet 71,25 TL
ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 1.749 TL
For The King II 450 TL

Xbox'ın ücretsiz oyunları nasıl oynanır?

Xbox Free Play Days

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Xbox'ın uygulaması üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.

