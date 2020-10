No Man’s Sky, PS5'te Ücretsiz Yükseltme Alacak

No Man’s Sky, PS5 ve Xbox Series X’e son derece sağlam bir güncellemeyle birlikte ücretsiz yükseltme alacak. Oyun 4K çözünürlük ve 60 FPS desteğinin yanı sıra yüklenme hızlarında da 5 - 10 kata kadar yüksek hız vadediyor.

Hello Games’in ilk çıktığında vadettikleri şeyleri başaramadığı için sıkça eleştirilen, ancak daha sonrasında gelen güncellemelerle oyuncuları memnun etmeyi başaran oyunu No Man’s Sky, yeni nesil konsollar olan PlayStation 5 ve Xbox Series X çıktığında ücretsiz yükseltme imkanıyla karşımıza çıkacak. PlayStation 4 veya Xbox One’da oyuna sahip olan oyuncular, herhangi bir ek ücret ödemeden No Man’s Sky’ı yeni konsolda 4K çözünürlük ve 60 FPS desteğiyle oynayabilecek.

Yeni nesil yükseltmeyle birlikte daha ayrıntılı gezegen yüzeyleri, daha zengin canlı yaşamının olacağını açıklayan Hello Games, bu görsel geliştirmelerin PC platformuna da geleceğini duyurdu. Oyuna gelecek yeni güncellemeyle daha kaliteli gölgeler, daha uzağı görebileceğiniz yüzeyler, güncellenmiş aydınlatma ve hacimsel efektler oyuncuların beğenisine sunulacak.

Güncellemeyle birlikte bazı yenilikler de gelecek

Hello Games’in yaptığı açıklamaya göre yeni nesil konsol ve PC’lere gelecek güncellemeyle birlikte 32 oyuncuya kadar çok oyunculu ve “geniş üs binası” seçenekleri sunulacak. Geliştirici, “Oyuncular artık No Man’s Sky’da çok daha geniş ve karmaşık üsler oluşturma ve işleme yeteneği ile devasa dünya dışı koloniler oluşturmak için birlikte çalışabilirler” dedi.

Yükleme süreleri hızlanacak

Yeni nesil konsollarla birlikte gelen standart SSD’ler sayesinde No Man’s Sky’ın yükleme süreleri çok daha hızlı bir hale gelecek. Yükleme sürelerinin 5 - 10 kat azaltılacağını söyleyen Hello Games, yeni nesil konsollarda bir güneş sisteminden diğerine anında geçiş yapabileceğimizi söyledi.

İlerlemeler aktarılabilecek

Tüm bunlarla birlikte PS4 ve Xbox One’da oyunu uzun süre oynayan oyuncular, buradaki ilerlemelerini yeni nesil konsollara sorunsuz bir şekilde taşıyabilecekler. Microsoft, Xbox Series X ve Series S’i 10 Kasım’da piyasaya sürecek. Sony ise PlayStation 5’i 12 Kasım’da ABD pazarına 19 Kasım’da ise ülkemizde satışa sunacak.