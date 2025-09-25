Ekim 2025: PlayStation Plus'a Gelecek Oyunlar Açıklandı

PlayStation Plus aboneliğine ekimde eklenecek oyunlar açıklandı. Alan Wake 2 dahil binlerce TL değerindeki 3 oyun abonelere sunulacak. Ayrıca Deluxe ve Extra abonelerine ek özel bir oyun daha geliyor.

Sony, dün gerçekleştirdiği PlayStation State of Play etkinliğinde birçok yeni oyununu duyurdu. Tabii ki bunlar dışında duyurular da yapıldı. Aylık abonelik sistemi PlayStation Plus’a ekimde eklenecek oyunlar da bunlardan biriydi. Açıklamaya göre PS Plus, önümüzdeki ay oyuncuları çok sevindirecek.

Sony'nin duyurusuna göre PlayStation Plus abonelerine ekimde 3 yeni aylık oyun sunulacak. Toplam değeri 3000 TL'yi aşan bu oyunların hepsine Essential, Extra ve Deluxe aboneleri erişebilecek. Öte yandan Extra ve Deluxe abonelerine özel bir oyun daha ekleniyor.

PS Plus’a Ekimde gelecek oyunlar

Oyun Normal fiyatı Alan Wake 2 1.099 TL Goat Simulator 3 1.049 TL COCOON 879 TL

Yukarıda gördüğünüz 3 oyun da** 7 Ekim 2025 tarihi itibarıyla** Essential, Extra ve Deluxe abonelerinin tamamına açılacak. Özellikle 2023’ün en iyi oyunlarından biri olan Alan Wake 2’nin dikkat çektiğini söyleyebiliriz.

The Last of Us Part II, PS Plus Extra ve Deluxe abonelerine sunulacak

Sony, bunlara ek olarak çok sevindirici bir haber daha verdi. The Last of Us gününün yaklaşması nedeniyle Extra ve Deluxe abonelerine sunulan Oyun Kataloğu’na The Last of Us Part II’nin ekleneceği duyuruldu. Oyun 26 Eylül itibarıyla katalogda yerini alacak. Oyunun normal fiyatının 1749 TL olduğunu belirtelim.