PlayStation Plus Paketlerine Ücretsiz Deneme Kampanyası

Sony, PlayStation Plus Extra ve Deluxe paketleri için yeni bir kampanya başlattı. Oyuncular, bu kampanya kapsamında abonelik paketlerini 7 gün boyunca ücretsiz olarak kullanabilecekler.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, bundan bir süre önce aldığı bir karar ile PlayStation sahiplerine farklı farklı PlayStation Plus abonelik sistemleri sunmaya başladı. Bu bağlamda; PlayStation sahipleri Extra veya Deluxe paketler de satın alabilir hale geldiler. Şirket şimdi, bu yeni dönemle ilgili dikkat çeken bir kampanyaya imza attı.

Sony, PlayStation Plus Extra ve PlayStation Plus Deluxe için 7 günlük deneme süreci kampanyası başlattı. Böylelikle oyuncular, abonelik paketlerini satın almadan önce kısa bir süreliğine de olsa bu hizmetleri ücretsiz olarak deneyebilecekler.

Kampanya, henüz Türkiye'de aktif edilmedi!

PlayStation Plus'ın Türkiye'deki sayfasına baktığımızda, bu kampanyanın henüz Türkiye'de geçerli olmadığına şahitlik ediyoruz. Zira diğer ülkelerdeki oyuncular, bu sayfaya gelip bir abonelik planı seçtiklerinde, paketlerin ilk 7 gün için ücretsiz olarak deneyimlenebileceğini görüyorlar. Türkiye'deki PlayStation sahiplerinin de yakın bir gelecekte bu kampanyaya dahil olmaları muhtemel.

Sony'nin başlattığı kampanya, yalnızca yeni abone olacak kullanıcıları kapsıyor. Yani eğer daha önceden PlayStation Plus aboneliği satın aldıysanız, bu kampanyadan faydalanamıyorsunuz. Üstelik bu kampanya kapsamında PlayStation Plus'ın sunduğu avantajları, yalnızca 7 günlüğüne de olsa hiçbir ücret ödemeden deneyimleyebileceksiniz. Sony, deneme sürecinde iptal edilen abonelikler için ücret talep edilmeyeceğini açıkça belirtiyor.

PlayStation Plus için başlatılan kampanyanın pek çok oyuncuyu memnun edeceği aşikar. Zira bu kampanya sayesinde oyuncular, ücretsiz olarak sunulan oyunları 7 gün boyunca oynama imkanına kavuşacaklar.