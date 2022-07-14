Sony, PlayStations Stars İsimli Sadakat Programını Duyurdu

Sony, ücretsiz olarak sunulacak PlayStation Stars isimli sadakat programını duyurdu. Açıklamalara göre bu yıl çıkacak program, kullanıcıların oyun oynayarak ödül kazanmasını sağlayacak.

Oyun sektörü hızla büyümeye devam ederken birçok dev şirket, kullanıcılar için yeni hizmetleri piyasaya sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda oyunlara servet harcamayı sonlandıracak ve fiyatı gibi tüm detaylarına buradan ulaşabileceğiniz yeni PlayStation Plus’ın Türkiye’de kullanıma sunulduğunu sizlere aktarmıştık.

Sony, şimdi ise oyunseverler için yeni bir programı tanıttı. Oyun sektörünün önde gelenlerinden olan dev şirket, bugün paylaştığı bir blog gönderisiyle yeni ‘sadakat’ programı PlayStation Stars’ı duyurdu.

PlayStation Stars nedir?

Açıklamalara göre PlayStation kullanıcıları için sunulacak olan PlayStation Stars, bu yıl içerisinde oyuncularla buluşacak. Bir sadakat programı olarak nitelendirilen PlayStation Stars, oyuncuların farklı aktivitleleri tamamlayarak ödül kazanmasını sağlayacak. Oyun oynayarak ödül kazanılmasını sağlayacak bu programın tüm kullanıcılar için ücretsiz olacağını da eklemeden geçmemek gerek.

Program kapsamında kazanılan sadakat puanlarının PlayStation Store’da bulunan ürünleri satın alma sürecinde kullanılabileceği ve cüzdana aktarılabileceği de paylaşılan gönderide yer aldı. Sony ayrıca, bazı etkinliklerde herhangi bir oyunu oynayarak ödül kazanılabileceğini, bazılarında ise ödüller için turnuvaların veya belli kupaların kazanılmasının gerekeceğini ifade etti.

Son olarak ‘dijital koleksiyon ürünleri’ olarak adlandırılan çeşitli ödüllerin de program ile geleceği ifade edildi. Bu ürünlerin, bazı ikonik karakterler gibi PlayStation kullanıcılarının sevdiği şeylerden oluşacağı belirtildi. Ayrıca bu dijital varlıkların blok zincirini temel almadığı için NFT olmayacağı ve ticaretinin yapılamayacağı da PlayStation yetkilileri tarafından vurgulandı.