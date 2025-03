PlayStation Plus Extra ve Deluxe aboneleri için Mart 2025 oyunları duyuruldu. Listeye eklenen yapımlar arasında UFC 5 ve Syberia da yer alıyor.

Sony, PlayStation Plus Deluxe & Extra aboneleri için Mart 2025 oyunlarını erişime açtı. Aboneler, kütüphaneye eklenen yeni oyunlara bugünden itibaren erişebilir. Listede çeşitli türlerden dikkat çeken yapımlar yer alıyor.

PlayStation Plus Extra ve Deluxe mart 2025 oyunları

Aynı zamanda Ubisoft'un geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü ancak daha sonra desteği sonlandırılan Prince of Persia: The Lost Crown da PS Plus kütüphanesine eklenen yapımlar arasında. Bunun yanı sıra PlayStation VR 2 ve klasik oyun kataloğu için de yeni eklemeler yapıldı.

Mart 2025’te PS Plus Extra ve Deluxe’e eklenen oyunlar:

UFC 5 (PS5)

Prince of Persia: The Lost Crown (PS4, PS5)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions (PS4)

Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy (PS4, PS5)

Arcade Paradise (PS4, PS5)

Bang-On Balls: Chronicles (PS4, PS5)

You Suck at Parking (PS4, PS5)

Syberia - The World Before (PS4, PS5)

PS VR 2 ve klasik oyun kataloğuna eklenen yapımlar:

Arcade Paradise VR

Armored Core

Armored Core: Project Phantasma

Armored Core: Master of Arena

Tüm bu oyunlar bugünden itibaren PlayStation Plus Extra ve Deluxe aboneleri için erişime açılmış durumda. Sony’nin gelecek ay hangi yapımları listeye ekleyeceği ise merak konusu.