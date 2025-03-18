Starfield'ın mod sitesine eklenen PlayStation logosu, oyunun yakında PS5'e gelebileceğinin sinyallerini verdi.

Xbox, son yıllarda “özel oyun” yaklaşımını değiştirerek oyunlarını PlayStation gibi diğer platformlara getirmeye başlamıştı. Sadece küçük oyunlar değil, Forza Horizon’dan Indiana Jones’a kadar birçok büyük yapımın da PS5’e geleceğini görmüştük.

Şimdi ise bir büyük Xbox oyunun daha PlayStation’a gelebileceği ortaya çıktı. Son yılların en öne çıkan Xbox oyunu olan Bethesda imzalı Starfield, yakında PS5 için de sunulabilir.

Starfield sitesinde PlayStation logosu görüldü

Geçtiğimiz hafta sonu Starfield’ın mod sitesine eklenen yeni bir Creation’da PC ve Xbox logosuna ek olarak PlayStation’ın logosunun da eklendiği görüldü. Bu da oyunun PlayStatiıon’a geleceği iddialarının yeniden gündeme gelmesini sağladı.

PS logosunu içeren ürün, kısa sürede internet sitesinden kaldırıldı. Bu da iddiaları daha da güçlendiren bir hamle. Kaldırılsa da kullanıcılar, PlayStation logosunun yer aldığı bir ekran görüntüsünü almayı başarmış.

Tabii ki henüz resmî bir açıklama bulunmuyor. Bu yüzden gerçekten PS5’e gelip gelmeyeceğini, gelse bile bunun ne zaman olacağını bilemiyoruz. Ancak Microsoft’un sürekli daha fazla oyunu PlayStation’a sunduğunu düşündüğümüzde Starfield’ın gelme ihtimalinin bir hayli fazla olduğunu tahmin edebiliriz.

Starfield, 2023’ün eylül ayında piyasaya sürülen açık dünya türündeki bir uzay oyunuydu. Oyunculardan karışık yorumlar alan yapım, Xbox ve PC için çıkmıştı.