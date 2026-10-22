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Yeni PS5 Kulaklığı PlayStation Pulse’un Çıkış Tarihi ve Fiyatı Açıklandı

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Sony, eylülde tanıttığı yeni PlayStation Pulse kulaklığının fiyatını ve çıkış tarihini paylaştı.

Yeni PS5 Kulaklığı PlayStation Pulse’un Çıkış Tarihi ve Fiyatı Açıklandı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sony, geçtiğimiz ay PlayStation için sunulacak yeni Pulse ve Pulse Edge isimli oyuncu kulaklıklarını resmen duyurmuştu. Bu kulaklıkların, gelişmiş özelliklerle geleceği kullanıcıların oyun deneyimini iyileştireceği ifade edilmişti.

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Şimdi ise bu kulaklıklardan daha alt seviye olan standart PlayStation Pulse kulaklığının çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı.

İçerikten Görseller

Yeni PS5 Kulaklığı PlayStation Pulse’un Çıkış Tarihi ve Fiyatı Açıklandı
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99 dolardan satılacak, GTA 6 ile aynı gün gelecek

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Sony tarafından yapılan açıklamalara göre PlayStation Pulse standart kulaklık modeli, 99,99 dolarlık bir fiyat ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Kulaklığın çıkış tarihini ise oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından GTA VI'nın çıkış günü olan 19 Kasım olarak duyurdu. Yani GTA 6 çıktığı gün bu kulaklığı da alabileceksiniz. Ön siparişlerin 29 Ekim’de başlayacağı belirtilmiş. Türkiye’ye gelişi konusunda bir bilgi yok.

Bu fiyat ve çıkış tarihi sadece standart PlayStation Pulse kulaklığı için. Daha üst seviye model olan, aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisine ve çıkarılabilir bir boom mikrofonla gelecek PlayStation Pulse Edge modeli hakkında ise henüz bilgi yok. Firma, daha fazla ayrıntının lansman öncesinde paylaşılacağını ifade etti. O kulaklık, 2027 yılında gelecek.

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