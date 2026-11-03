Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Alışveriş yaparken uygun fiyatlı ve gerçekten işlevsel ürünler bulmakta zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz.

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Amazon'da hâlâ 500 TL'nin altında satın alabileceğiniz, günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik aksesuarlardan ev ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Biz de hem fiyat-performans açısından öne çıkan hem de kullanıcıların beğenisini kazanan bu ürünleri sizler için bir araya getirdik.

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500 TL ve altı ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Bütçe dostu ürünleri bulabileceğiniz bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı ürünler ise şöyle:

Wellhise HTC-2 Saatli Dijital Termometre ve Nem Ölçer

İç ve dış ortam sıcaklığını eş zamanlı gösterebilen Wellhise termometre, bu haftaki önerilerimizden ilki oluyor. Günün en yüksek ve en düşük sıcaklıklarını hafızasına kaydedebilen bu ürün, ekranı üzerinde saati ve nem oranını da gösteriyor.

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Ugreen CAT6 Flat Ethernet Kablosu

Ugreen CAT6 Ethernet Kablosu; özellikle oyun oynarken, video izlerken veya büyük dosyalar indirirken Wi-Fi kaynaklı bağlantı sorunlarıyla uğraşmak istemeyenler için iyi bir seçenek olabilir. 1 Gbps'e kadar veri aktarımını destekleyen kablo, geniş uyumluluğa sahip.

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VegGieg USB 3.0 SD ve Micro SD Hafıza Kart Okuyucu

VegGieg Micro SD Kart Okuyucu, hafıza kartlarındaki fotoğraf, video ve diğer dosyaları bilgisayara aktarmayı kolaylaştırıyor. Kompakt tasarımı sayesinde çantada fazla yer kaplamayan ürün, microSD kartlarla uyumlu yapıya sahip.

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Aula S11 RGB Optik Oyuncu Mouse

Aula S11, ABS malzemeden yapılmış. Bununla birlikte mouse; 3600 DPI'a kadar hassasiyet sunan sensörü ve RGB aydınlatması oyun deneyiminizi kendi tercihlerinize göre ayarlamanıza imkân tanıyor.

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HEPU HP-TKO1 Titan Series Type-C Kablolu Kulak İçi Kulaklık

Stereo ses sağlayan HEPU kulaklığın dahili mikrofonu görüşmelerde daha net iletişim kurmanıza yardımcı oluyor. Kablolu yapısı sayesinde şarj derdi de ortadan kalkıyor. Type-C bağlantısı sayesinde akıllı telefon, tablet, oyun konsolu ve bilgisayarlarda çalışabiliyor.

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Wonkey Pro Gaming Mouse Pad

Wonkey mouse pad'in yıpranmaya ve soyulmaya karşı dayanıklılık sağlayan dikişli kenarları ve kaymaz kauçuk tabanı bulunuyor. Oyunlardaki verimim artsın ve cebimden de çok para çıkmasın diyorsanız listemizdeki bu önerimize göz atabilirsiniz.

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Telefon/ Tablet Tutucu Stant

Telefon ya da tabletinizi sürekli elinizde tutmaktan sıkıldıysanız bu stant işinizi kolaylaştırabilir. İki seviyeli ayarlanabilir yapısı sayesinde ekranı istediğiniz açıya getirebilirsiniz. Ayrıca ürün, 12 inç’e kadar tüm telefon ve tabletlerle uyumludur.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Coverzone Aquatech Çok Fonksiyonlu Veri Kablo Seti

Sıradaki önerimiz, farklı bağlantı ihtiyaçlarını tek bir ürünle çözmek isteyenler için. USB-A ve Type-C girişlerinin yanı sıra Lightning ve Micro USB bağlantılarını da destekleyen ürün, toplam 5 farklı bağlantı seçeneği sunuyor. 60W'a kadar güç desteği ve 480 Mbps veri aktarım hızı sayesinde hem şarj hem de dosya transferi için kullanılabiliyor.

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SekaTech Solar Fener

Güneş enerjisiyle veya USB kablosuyla şarj edilebilen bu fener, özellikle elektrik bulamadığınız anlarda imdadınıza yetişiyor. 300 lümen ışık gücü ve 6500K beyaz aydınlatmasıyla karanlık ortamları rahatça aydınlatan ürün; el feneri, kamp lambası ve ışıldak olmak üzere üç farklı modda kullanılabiliyor. Bununla birlikte IP44 suya dayanıklılık seviyesi sayesinde hafif yağmurlu havalarda da kullanılabiliyor.

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Smayling Dijital Göstergeli Şarjlı Tüy Toplayıcı

Kazaklarda, koltuklarda veya battaniyelerde oluşan tüylenmeleri temizlemek için kullanabileceğiniz bu tüy toplama makinesi, kumaşların daha yeni görünmesine yardımcı oluyor. 6 bıçaklı sistemi sayesinde yüzeydeki tüy ve iplik yumaklarını kolayca temizleyen ürün, üç farklı güç kademesiyle farklı kumaş türlerine göre ayarlanabiliyor.

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