Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Alışveriş yaparken uygun fiyatlı ve gerçekten işlevsel ürünler bulmakta zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz.

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Amazon'da hâlâ 500 TL'nin altında satın alabileceğiniz, günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik aksesuarlardan ev ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Biz de hem fiyat-performans açısından öne çıkan hem de kullanıcıların beğenisini kazanan bu ürünleri sizler için bir araya getirdik.

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500 TL ve altı ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Bütçe dostu ürünleri bulabileceğiniz bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı ürünler ise şöyle:

Baseus Encok HZ11 Mikrofonlu Kulaklık

3.5 mm jak girişine sahip Baseus kulaklığın dahili mikrofonu görüşmelerde daha net iletişim kurmanıza yardımcı oluyor. Kablolu yapısı sayesinde şarj derdi de ortadan kalkıyor. Kulaklık; akıllı telefon, tablet, oyun konsolu ve bilgisayarlarda çalışabiliyor.

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Telvesse Şarjlı LED Lamba

Dolap, mutfak tezgâhı veya raf gibi alanlarda ekstra aydınlatmaya ihtiyaç duyuyorsanız Telvesse'nin yapışkanlı LED lambası işinizi kolaylaştırabilir. Delme veya vidalama gerektirmeden kolayca monte edilebilen ürün, dokunmatik kontrolü sayesinde ışığı açıp kapatmanıza ve parlaklık seviyesini ayarlamanıza imkân tanıyor.

Farklı ışık modlarıyla kullanım alanına göre aydınlatmayı değiştirebilir, şarjlı yapısı sayesinde kablo karmaşasıyla uğraşmadan kullanabilirsiniz.

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Mobee Akıllı Termos

Çayınızı veya kahvenizi yanınızda taşımayı seviyorsanız bu akıllı termos tam size göre! 480 ml kapasiteye sahip Mobee termos, dokunmatik LED ekranı sayesinde içeceğinizin sıcaklığını tek dokunuşla görmenizi sağlıyor.

İçerisindeki paslanmaz çelik demleme filtresiyle çayınızı veya filtre kahvenizi doğrudan termosta hazırlayabilir, vakumlu yalıtımı sayesinde içeceklerinizi 12 saate kadar sıcak, 24 saate kadar soğuk tutabilirsiniz.

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Everest SM-18 Mouse

Everest mouse, 2.4 GHz kablosuz bağlantısı sayesinde 10 metreye kadar kullanım mesafesi sağlıyor. Bununla birlikte mouse; 1600 DPI'a kadar hassasiyet sunan sensörü ile günlük kullanım için oldukça ideal.

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Polham Metal Yapışkanlı Laptop Yükseltici

Laptop kullanırken ekranınızı biraz daha yukarı kaldırmak ve daha rahat bir çalışma pozisyonu elde etmek istiyorsanız Polham katlanabilir laptop yükselticiye göz atabilirsiniz. Yapışkanlı tasarımı sayesinde dizüstü bilgisayarınızın altına kolayca sabitleyebileceğiniz ürün, ihtiyaç duymadığınız zamanlarda katlanabiliyor.

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Black Deer Mouse Pad

Black Deer mouse pad'in yıpranmaya ve soyulmaya karşı dayanıklılık sağlayan deri yüzeyi ve kaymaz süet tabanı bulunuyor. Oyunlardaki verimim artsın ve cebimden de çok para çıkmasın diyorsanız listemizdeki bu önerimize göz atabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Apera Nr82 Araç İçi Telefon Tutucu

Özellikle sürüş sırasında navigasyon kullanan veya telefonunu göz hizasında konumlandırmak isteyenlerin tercihi olan telefon tutucu, bu haftaki önerilerimizden bir diğeri. Ürün, ayarlanabilir yapısıyla da dikkat çekiyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Coverzone Su Geçirmez Bluetooth Hoparlör

Sıradaki önerimiz, müziğini duşta, havuz kenarında veya açık hava aktivitelerinde de yanından ayırmak istemeyenler için. Su geçirmez tasarımı sayesinde su sıçramalarına karşı dayanıklılık sağlayan bu ürün, Bluetooth bağlantısıyla telefonunuza kolayca bağlanıyor. Ayrıca dahili mikrofonuyla gelen aramaları yanıtlamanıza da imkân tanıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Vigo Wood Telefon Standı

Vigo Wood telefon standı sayesinde dizi izlerken, videolu görüşme yaparken veya masanızda çalışırken cihazınızı istediğiniz açıda konumlandırabiliyorsunuz. 16,5 x 10 cm ölçülerindeki telefon bölümü farklı boyutlardaki telefonlarla uyum sağlarken 7 inç ve üzerindeki tabletleri de yatay olarak taşıyabiliyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

NPO iHome14 Hava Nemlendirici

Kuru havadan şikâyet ediyorsanız bu NPO hava nemlendiriciye göz atabilirsiniz. 3300 ml su kapasitesiyle uzun süre çalışabilen ürün, ultrasonik teknolojisi sayesinde 35 dB'nin altında ses çıkararak özellikle uyurken veya çalışırken rahatsız etmiyor. Su seviyesi belirtilen sınırın altına düştüğünde ise otomatik olarak kapanıyor.

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