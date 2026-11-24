Nothing, 8 Aralık'ta tanıtacağı yapay zekâ destekli yeni kablosuz kulaklığı Ear (note) ile toplantıları ve telefon görüşmelerini kaydedip özetleyecek.

Nothing, bir süredir ipuçlarını paylaştığı ilk yapay zekâ donanımını 8 Aralık'ta resmî olarak görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.

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Bloomberg'den Mark Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre Ear (note) adını taşıyan bu yeni kablosuz kulaklık, şarj kutusu üzerinden yüz yüze toplantıları, kulaklıklar üzerinden ise telefon görüşmelerini kaydederek bunları yapay zekâ yardımıyla metne döküp özetleyebilecek. Henüz fiyatı açıklanmayan cihaz, ses kaydı odağını mevcut kulaklık deneyimiyle birleştirmeyi hedefliyor.

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Şarj kutusu üzerinden toplantı kaydı ve yapay zekâ özellikleri

Ear (note) modelinin en dikkat çekici özelliği, şarj kutusunun üzerinde yer alan dâhili mikrofonlar. Bu tasarım sayesinde kulaklıkları kulağınıza takmanıza gerek kalmadan, kutuyu masaya bırakarak yüz yüze toplantıları doğrudan kaydedebiliyorsunuz. Kulağa takılı olan kulaklıklar ise telefon görüşmelerinin kaydını üstleniyor. Kutuda yer alan ve ileride farklı işlevler atanabilecek Talk tuşu ile kişisel sesli notlar almak da mümkün. Kaydedilen tüm sesler, deşifre metinleri ve kısa özetler eşlikçi mobil uygulamada saklanacak. Ayrıca cihaz, Nothing'in kendi geliştirdiği sesli asistanın yanı sıra birden fazla yapay zekâ ajanıyla uyumlu çalışacak.

Daha önce sızdırılan ve üzerinde Talk ile Record tuşları bulunan ekransız cihaz görselleri, markanın bağımsız bir ses kayıt cihazı üreteceği yönünde yorumlanmıştı ancak resmî bilgiler bu kutunun aslında bir kulaklık setine ait olduğunu netleştirdi. Nothing, ses kaydı teknolojisine yabancı değil, marka daha önce Ear (3) modelinin kutusunda çift mikrofonlu Super Mic özelliğine, Ear (3a) modelinde ise arama kaydı ve Audio Snapshot işlevlerine yer vermişti.