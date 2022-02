PlayStation'dan İlginç 'Sevgililer Günü' Kampanyası

Sony, PlayStation Plus abonesi olmayan oyuncuları sevindirecek, Sevgililer Günü'ne özel yeni kampanyasını duyurdu. Bu kampanyayla birlikte PlayStation oyuncuları, hafta sonu boyunca PS Plus abonesi olmasalar da oyunları çok oyunculu olarak oynayabilecekler.

Günümüz oyuncuları, bir oyun konsolu satın alıp, konsolda oynamak üzere yeni bir oyun satın aldıktan sonra bir de bu oyunları çok oyunculu oynamak için abonelik servisine üye olmak zorunda kalıyorlar. Xbox, PlayStation ve Nintendo’da bu sistem halen fazlasıyla tartışılsa da halen abonelik servislerinin kalkacağına dair işaret bulunmuyor. Fakat PlayStation oyuncuları, en azından bu hafta sonuna özel herhangi bir abonelik satın almak zorunda kalmayacaklar.

Sony tarafından paylaşılan duyuruya göre PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyuncuları, bu hafta sonu boyunca aktif bir PlayStation Plus aboneliğine sahip olmak zorunda olmadan oyunları çok oyunculu olarak oynayabilecekler. Sevgililer Günü’ne özel olarak yapılan bu kampanya, 12-14 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak.

Bu kampanya, "PlayStation Plus oyunları bedava olacak" anlamına gelmiyor

12-14 Şubat tarihlerinde çevrimiçi oyun oynamak için PlayStation Plus gerekmeyeceği duyurusunu gören birçok oyuncu, PlayStation Plus ile sunulan oyunların da ücretsiz olarak sunulup sunulmayacağını merak etti. Fakat Sony, bu konuda herhangi bir bilgilendirme yapmış durumda değil. Ayrıca bu kampanya PlayStation Plus üyeliğinden ziyade oyunları çevrimiçi oynayabilmeyi kapsıyor.

Yakın zamanda PlayStation Plus aboneliği satın alır ve 48 milyon abone arasına katılırsanız, bu ay içinde Planet Coaster: Console Edition, Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure ve EA Sports UFC 4 oyunlarını ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.