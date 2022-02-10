Gameloft, yeni yarış oyunu Disney Speedstrom'u duyurdu. Disney ve Pixar ekosistemlerindeki karakterlerin yer aldığı bu oyun, ücretsiz oluşu ve çok oyunculu yapısı ile dikkat çekecek. Gameloft'un yeni oyunu, birkaç ay içerisinde piyasaya sürülecek ve tüm platformlarda oynanabilir olacak.

Özellikle de Asphalt isimli yarış oyunu serisi ile oyuncuların gönüllerinde taht kurmayı başaran video oyun şirketi Gameloft, yepyeni bir oyun duyurdu. "Disney Speedstorm" olarak isimlendirilen ve kurgusal bir yarış oyunu olarak karşımıza çıkan yapım, oynaması ücretsiz oluşuyla da ilgi görecek gibi görünüyor.

Disney Speedstorm, adından da anlaşılabileceği üzere Disney ekosistemindeki karakterleri bünyesinde barındıran bir yarış oyunu. Farklı özelliklere sahip kurgusal araçların bulunduğu oyundaki esas amacınız ise tüm rakiplerinizi geride bırakmak. Bu arada; oyunun tek oyunculu olarak oynanabildiği gibi çevrimiçi moda da sahip olduğunu belirtelim.

Disney Speedstrom, tüm platformlarda oynanabilir olacak

Gameloft tarafından yapılan açıklamalara göre Disney Speedstrom; PC'ye ek olarak Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Nintendo Switch'te de erişilebilir olacak. Platform fark etmeden tüm oyuncular, bu oyuna ücretsiz olarak erişebilecekler. Oyun için hazırlanan internet sitesindeki kontrollerimizde, oyunun sistem gereksinimlerine dair herhangi bir bilgiye yer verilmiyor. Ancak oyunun ön kayıt aşaması an itibarıyla başlamış durumda.

Oyunla ilgili açıklanan bilgilere baktığımızda, araçların birbirlerini alt edebilmek için farklı yeteneklere sahip olacaklarını görüyoruz. Ayrıca oyun tutkunları Disney ve Pixar ekosistemlerindeki karakterlerin neredeyse tümünü bu oyunda görüp, diledikleri gibi özelleştirebilecekler. Şirket, parayı da bu özelleştirmeler için hazırlayacağı oyun içi ögeler üzerinden kazanacak gibi görünüyor.

Gameloft tarafından yapılan açıklamalara göre Disney Speedstrom ile tanışmamız için birkaç ay daha beklememiz gerekecek. Ancak oyunun ne zaman piyasaya sürüleceği şu an için net değil.

Disney Speedstrom için hazırlanan ilk tanıtım videosu