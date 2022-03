PlayStation Spartacus Önümüzdeki Hafta Tanıtılacak

PlayStation'ın merakla beklenen yeni projesi PlayStation Spartacus'ün önümüzdeki hafta tanıtılması bekleniyor. PlayStation'ın, kullanıcılarına Xbox GamePass düzeyinde bir hizmet sunmayı planladığı iddia ediliyor.

Geçtiğimiz yıl PlayStation’a ait yeni bir hizmet türü olan PlayStation Spartacus hakkında ilk söylentiler ortaya çıkmış; bu hizmetin ne gibi servisleri kapsayacağı merak konusu olmaya başlamıştı. Şimdiye kadar hizmet hakkında pek bir bilgi paylaşılmasa da, Playstation Spartacus’e dair pek çok iddia öne sürülüyor.

Bloomberg’in haberine göre bu hizmetin neleri kapsadığının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. Gelin bu açıklama öncesinde Playstation Spartacus hakkında şimdilik neler biliniyor ve hizmete dair ne gibi tahminler yapılıyor, birlikte bakalım.

PlayStation Spartacus ile retro uyumluluk geleceği ve sevilen iki hizmetin tek bir hizmet altında birleştirileceği tahmin ediliyor

Bazıları bu hizmet sayesinde eski Playstation konsollarına retro uyumluluk geleceğini iddia ederken, bazıları da PS Plus ve PS Now hizmetlerinin tek bir hizmet altında birleştirileceğini öne sürüyor. Aslında bakacak olursanız hizmet, mevcut olan iki hizmeti birleştiriyor gibi görünüyor. Bununla birlikte içeriden gelen pek çok sızıntı, bu hizmete bağlı bir tür “klasik oyunlar” olacağını iddia ediyor. Bu iddiaların ne kadarının doğru olduğunu görmek içinse ne yazık ki elimizde resmi bir açıklama olmasını beklemekten başka bir şansımız bulunmuyor.

Bloomberg’ün aktardığına göre şirket, yaklaşmakta olan bu stratejik hamle ile son birkaç yıldaki başarılı oyunları kullanarak platformun reklamını yapmayı amaçlıyor. Şirketle bağlantılı anonim kaynaklarca doğrulanan bilgilere bakacak olursak şirket, çeşitli planları ve katalogları tek bir hizmet altında toplamayı hedefliyor. Bu da Playstation Spartacus’ün aslında Playstation Now ve Playstation Plus hizmetlerini birleştiren yeni bir hizmet olduğu ihtimalini destekliyor.

Bilmeyenleriniz için kısaca bahsetmek gerekirse; abonelerin bir katalogda oyun oynamasına olanak sağlayan PlayStation Now, PS4 ve PS2’ye yeni çıkan oyunlar ile yayın akışı yoluyla kullanılabilen bazı PS3 oyunlarını getiriyor. Öte yandan PlayStation Plus ise PlayStation ile çevrimiçi bir şekilde oynamak isteyen herkes için gerekli olan hizmeti sunuyor. Şirket ayrıca PS Plus aboneleri için her ay ücretsiz oyunlar ve kayıtlı oyunları yüklemek için 100 GB bulut depolama alanı da sağlıyor. İşte etrafta dolaşan dedikodulara göre PlayStation Spartacus’ün bu iki hizmeti tek bir hizmette birleştireceği iddia ediliyor.

PlayStation, kullanıcılarına Xbox GamePass düzeyinde bir hizmet sunmayı planlıyor

Bu kombinasyona ek olarak, hizmette bir dizi de "katman" olacağı ve bu katmanların genişletilmiş demolara ve en pahalı seviyelerde akışa ek olarak klasik ve modern oyunlara erişime olanak sağlayacağı ifade ediliyor.

Bununla birlikte "klasik oyunlar"ın hizmette büyük rol oynadığı belirtiliyor ki retro uyumlulukla ilgili söylentiler de buradan kaynaklanıyor. Birkaç ay önce, PS4 ve PS5 mühendisi Mark Cerny, eski platformların ödüllü başarıları için patentler sunmuş; bu patentlerin ardından pek çok kullanıcı, PlayStation Spartacus'ün gelmesiyle PS5'in eski platformlarla retro uyumluluğa kavuşacağına inanmaya başlamıştı.

Tabii bütün bunların şimdilik sadece söylentilerden ve tahminlerden ibaret olduğunu bir kez daha belirtmek gerekiyor. Ancak bütün bunlardan yola çıkarak bir yorumda bulunmak gerekirse, görünen o ki PlayStation, kullanıcılarına Xbox GamePass düzeyinde bir hizmet sunmayı hedefliyor.