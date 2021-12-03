PlayStation Yeni Bir Abonelik Sistemi Oluşturuyor

Sony’nin PlayStation için önümüzdeki yılın bahar aylarında piyasaya sürülmesi planlanan, mevcut sistemleri birleştirecek yeni bir abonelik hizmeti hazırladığı duyuruldu.

Sony’nin yeni bir aylık abonelik hizmeti geliştirdiği duyuruldu. Yeni hizmet, şirketin mevcut abonelik planları; PlayStation Plus ve PlayStation Now’ı birleştirecek.

Sony'nin PlayStation Plus ve PlayStation Now adlı, oyunlara çevrimiçi erişim sunan çoğunlukla farklı içeriklere sahip iki farklı abonelik sistemi bulunuyordu. Şirketin PS Plus'a bağlı kalarak, PS Now’ı aşamalı olarak kaldıracağı yeni bir abonelik sistemi geliştirdiği bildirildi.

Projenin kod adı Spartacus

Bloomberg’in yayınladığı rapora göre gelecek yıl piyasaya Spartacus kod adıyla geliştirilen hizmet, insanların modern ve klasik oyun kataloğuna erişmesi için diğer abonelik sistemleri gibi aylık ücret ödeme sistemi olacak. Sony'nin PlayStation oyun konsolları için planladığı​ yeni oyun abonelik hizmetinin, Microsoft'un Xbox Game Pass hizmeti ile rekabet edeceği düşünülüyor.

Yeni abonelik sistemi üç kademede hizmet verecek. İlk kademe PS Plus’ın mevcut avantajlarını içerecek, ikinci kademe daha geniş bir PS4 ve PS5 oyunları kataloğu sunacak. Üçüncü kademede ise genişletilmiş demolar, oyun akışı ve klasik PS1, PS2, PS3 ve PSP oyunlarından bir seçki yer alacak.

PS Plus ve PS Now, şu anda aylık 10, yıllık 60 dolarlık bir ücretle hizmet veriyor. PS5 ve PS4’te sunulması beklenen yeni hizmetin ne kadar ücrete tabii olacağı henüz belli değil.