PlayStation Wrap-Up 2025 Geldi: Bu Yılki Oyun Performansınızın Özetini Çıkarabilirsiniz

PlayStation geçen yıl olduğu gibi bu yıl da oyuncuların yıl boyunca oynadıkları oyunların özetine ulaşabileceği Wrap-Up'ı kullanıcılara sundu.

PlayStation, her yıl olduğu gibi 2025’te de oyuncuların geride bıraktığı maceraları özetleyen PlayStation 2025 Wrap-Up deneyimini bugün itibarıyla erişime açtı.

Ghost of Yōtei, Death Stranding 2: On the Beach, Blue Prince ve Clair Obscur: Expedition 33 gibi yılın akılda kalan yapımlarının ardından, oyuncular da artık kendi oyun yolculuklarının yıllık özetini inceleyebilecek. 8 Ocak 2026’ya kadar PS4 ve PS5 sahipleri;

En çok oynadıkları oyunları ve türleri,

Tekli ve çok oyunculu toplam oyun sürelerini,

Kişiselleştirilmiş PlayStation Plus listesini,

Kazandıkları kupaları,

PS VR2, PlayStation Portal ve kullanılan DualSense tasarımı gibi aksesuar verilerini kapsayan detaylı bir yıllık rapora ulaşabilecek.

Özetini görüntüleyen kullanıcılara özel hediyeler de var

Wrap-Up sayfası yıl sonuna kadar güncellenmeye devam edecek, bu yüzden oyuncuların final özetlerini almak için 8 Ocak’tan önce tekrar kontrol etmeleri öneriliyor. Özeti görüntüleyen kullanıcılar ayrıca özel cam temalı bir avatar ve kişisel özet kartlarını da kazanacaklar.

Kendi 2025 oyun raporunu keşfetmek isteyenler wrapup.playstation.com adresini ziyaret edebilir. Özete erişmek için 2025 boyunca en az 10 saat PS4/PS5 oyunu oynamış olmanız gerekiyor.