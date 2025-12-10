Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

PlayStation Wrap-Up 2025 Geldi: Bu Yılki Oyun Performansınızın Özetini Çıkarabilirsiniz

PlayStation geçen yıl olduğu gibi bu yıl da oyuncuların yıl boyunca oynadıkları oyunların özetine ulaşabileceği Wrap-Up'ı kullanıcılara sundu.

PlayStation Wrap-Up 2025 Geldi: Bu Yılki Oyun Performansınızın Özetini Çıkarabilirsiniz
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

PlayStation, her yıl olduğu gibi 2025’te de oyuncuların geride bıraktığı maceraları özetleyen PlayStation 2025 Wrap-Up deneyimini bugün itibarıyla erişime açtı.

Ghost of Yōtei, Death Stranding 2: On the Beach, Blue Prince ve Clair Obscur: Expedition 33 gibi yılın akılda kalan yapımlarının ardından, oyuncular da artık kendi oyun yolculuklarının yıllık özetini inceleyebilecek. 8 Ocak 2026’ya kadar PS4 ve PS5 sahipleri;

  • En çok oynadıkları oyunları ve türleri,
  • Tekli ve çok oyunculu toplam oyun sürelerini,
  • Kişiselleştirilmiş PlayStation Plus listesini,
  • Kazandıkları kupaları,
  • PS VR2, PlayStation Portal ve kullanılan DualSense tasarımı gibi aksesuar verilerini kapsayan detaylı bir yıllık rapora ulaşabilecek.

Özetini görüntüleyen kullanıcılara özel hediyeler de var

2

Wrap-Up sayfası yıl sonuna kadar güncellenmeye devam edecek, bu yüzden oyuncuların final özetlerini almak için 8 Ocak’tan önce tekrar kontrol etmeleri öneriliyor. Özeti görüntüleyen kullanıcılar ayrıca özel cam temalı bir avatar ve kişisel özet kartlarını da kazanacaklar.

Kendi 2025 oyun raporunu keşfetmek isteyenler wrapup.playstation.com adresini ziyaret edebilir. Özete erişmek için 2025 boyunca en az 10 saat PS4/PS5 oyunu oynamış olmanız gerekiyor.

Steam Spor Festivali İndirimleri Başladı: Yüzlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın! Steam Spor Festivali İndirimleri Başladı: Yüzlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!
GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı
Playstation Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

Black Friday İndirimlerinde Xbox'tan Bile Daha Çok Satılan NEX Playground Nedir? Özellikleri Ne? Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Black Friday İndirimlerinde Xbox'tan Bile Daha Çok Satılan NEX Playground Nedir? Özellikleri Ne? Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı

GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim