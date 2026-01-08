PlayStation yeni aksesuar serisini tanıttı: Hyperpop [Video]

PlayStation, PS5 için Hyperpop Collection aksesuarlarını duyurdu. Neon renkli DualSense’ler ve konsol kapakları Mart 2026’da satışa çıkacak.

PlayStation, yayınladığı blog yazısıyla PS5 için Hyperpop Collection aksesuar serisini duyurdu. Koleksiyon; Techno Red, Remix Green ve Rhythm Blue olmak üzere üç neon tasarımdan oluşuyor.

Hyperpop Collection, hem DualSense kablosuz kontrolcüler hem de PS5 konsol kapakları için sunulacak. Sony, bu tasarımların RGB ışıklı oyun kurulumlarından ilham aldığını ve modern oyuncu odalarına hitap ettiğini belirtiyor.

Yeni aksesuarlar 12 Mart 2026’da satışa çıkacak, ön siparişler ise 16 Ocak’ta başlayacak. DualSense’lerin yaklaşık 85 dolar, konsol kapaklarının ise 75 dolar fiyat etiketiyle sunulması bekleniyor.

PlayStation daha önce de farklı renk ve özel seri aksesuarlarla kişiselleştirmeye yönelmişti. Hyperpop Collection ise neon ve cesur tasarımıyla bu çizgiyi ileri taşıyor; ileride daha deneysel PS5 aksesuarları görmemizin sinyalini veriyor.