Tümü Webekno
CASEDOIT telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean protein barlarda indirim! Protein Ocean'da özel fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

PlayStation yeni aksesuar serisini tanıttı: Hyperpop [Video]

PlayStation, PS5 için Hyperpop Collection aksesuarlarını duyurdu. Neon renkli DualSense’ler ve konsol kapakları Mart 2026’da satışa çıkacak.

PlayStation yeni aksesuar serisini tanıttı: Hyperpop [Video]
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

PlayStation, yayınladığı blog yazısıyla PS5 için Hyperpop Collection aksesuar serisini duyurdu. Koleksiyon; Techno Red, Remix Green ve Rhythm Blue olmak üzere üç neon tasarımdan oluşuyor.

Hyperpop Collection, hem DualSense kablosuz kontrolcüler hem de PS5 konsol kapakları için sunulacak. Sony, bu tasarımların RGB ışıklı oyun kurulumlarından ilham aldığını ve modern oyuncu odalarına hitap ettiğini belirtiyor.

Yeni aksesuarlar 12 Mart 2026’da satışa çıkacak, ön siparişler ise 16 Ocak’ta başlayacak. DualSense’lerin yaklaşık 85 dolar, konsol kapaklarının ise 75 dolar fiyat etiketiyle sunulması bekleniyor.

PlayStation daha önce de farklı renk ve özel seri aksesuarlarla kişiselleştirmeye yönelmişti. Hyperpop Collection ise neon ve cesur tasarımıyla bu çizgiyi ileri taşıyor; ileride daha deneysel PS5 aksesuarları görmemizin sinyalini veriyor.

Playstation

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Ocak 2026 Dacia Fiyat Listesi: Yeni Sandero, En Ucuz Araba Olarak Türkiye'de!

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Ocak 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: Türkiye'de Çok Sevilen SEAL U DM-i Satıştan Kaldırıldı

Ocak 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: Türkiye'de Çok Sevilen SEAL U DM-i Satıştan Kaldırıldı

Dünyanın İlk Tam Katı Hâl Elektrikli Otomobil Bataryası Duyuruldu: Benzin Alır Gibi Şarj Olup Yola Devam Edecek!

Dünyanın İlk Tam Katı Hâl Elektrikli Otomobil Bataryası Duyuruldu: Benzin Alır Gibi Şarj Olup Yola Devam Edecek!

Hem T10X'e Hem de T10F'e Zam Geldi: Ocak 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu!

Hem T10X'e Hem de T10F'e Zam Geldi: Ocak 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu!

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim