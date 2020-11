PlayStation'ın Yeni Maskotu Astro Bot Olacak

Sony'nin ilk olarak 2013 yılında PS4 ile bize sunduğu Astro Bot karakteri, PlayStation 5'te Astro's Playroom ile yeniden döndü. Astro Bot, PlayStation 5'in unutulmaz bir simgesi olma yolunda ilerliyor.

2020 yılı oyun dünyası için oldukça hareketli geçti. The Last of Us Part II, DOOM: Eternal, Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War ve daha pek çok büyük yapım bu yıl bizimle buluştu. Bu yapımların yanı sıra Among Us ve Fall Guys gibi oyunlar bir anda oyun dünyasını salladı.

Fakat oyun dünyasına sürpriz bir şekilde giriş yapan bir isim daha vardı: Astro's Playroom. Sony'nin PlayStation 5 oyun konsolunda önyüklü olarak gönderdiği bu oyun, 3 boyutlu bir platform oyunuydu. Fakat bu oyunun en önemli özelliği oynadığımız karakter Astro'nun PlayStation'un yeni maskotu olmasıydı.

Astro Bot'u tanıyalım:

Astro Bot isimli bu karakter aslında ilk kez karşımıza çıkmıyor. Bu maskotlardan birisi PlayStation 4 ile önyüklü gelen The Playroom oyunuydu. Oyun, PlayStation Eye Camera ve DualShock 4 kontrolcüsüyle oynanabiliyordu. Bu oyun aynı zamanda Astro Bot'un ilk karşımıza çıktığı yapımdı.

Bundan 5 yıl sonra Astro, Astro Bot: Rescue Mission isimli bir yapımda yeniden karşımıza gelmişti. Oyun, bu kez The Playroom kadar sönük kalmamış ve pek çok oyuncu ve eleştirmen tarafından sevilmişti. Bu oyunla birlikte Astro daha çok tanınan bir karakter haline gelmişti.

Astro Bot'un geleceği:

Astro Bot'un geleceği hakkında aslında şu an için kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak Sony muhtemelen PlayStation'un yeni maskotu için bazı büyük planlara sahip. Geçtiğimiz hafta oyunun geliştirici şirketi Team Asobi'nin yaratıcı yönetmeni Nicolas Doucet bu konuda ufak bir açıklama yapmıştı. Nicolas, açıklamasında "Astro yakında yeni haberlerle geri dönecek." ifadesine yer vermişti.