10 Aralık'ta çıkacak Cyberpunk 2077'yi ışın izleme teknolojisiyle deneyimlemek için karşılanması gereken sistem gereksinimleri bugün açıklandı. Oyunu 4K çözünürlükte RTX ile oynamak için GeForce RTX 3080 ekran kartına sahip olmanız gerekiyor.

Yeniden ertelenmemesini dilediğimiz Cyberpunk 2077, 10 Aralık tarihinde oyuncularla buluşacak. Daha önce birkaç kez ertelenen oyun bu ertelemelerle birlikte büyük bir beklenti yaratmayı başardı. Geliştirici şirket, her ertelemede oyunu daha iyi bir noktaya getirmeye çalıştıklarını belirtmişti.

Cyberpunk 2077 hakkında en çok merak edilen sorulardan biriyse oyunun sistem gereksinimleriydi. CD PROJEKT RED, daha önce bu soruya kısmen cevap vermiş ve oyunun standart sistem gereksinimlerini açıklamıştı. Bugünse şirket, Cyberpunk 2077'yi RTX teknolojisiyle deneyimlemek için sahip olmamız gereken donanımı açıkladı.

Cyberpunk 2077'nin RTX'li sistem gereksinimleri:

1080p çözünürlükte RTX:

Çözünürlük: 1080p

1080p Grafik Ayarı: RT Orta

RT Orta Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060

NVIDIA GeForce RTX 2060 İşlemci: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 3200G

Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 3200G RAM: 16 GB

16 GB VRAM: 6 GB

6 GB Depolama: 70 GB SSD

1440p (2K) çözünürlükte RTX:

Çözünürlük: 1440p

1440p Grafik Ayarı: RT Ultra

RT Ultra Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA GeForce RTX 3070 İşlemci: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 3600 RAM: 16 GB

16 GB VRAM: 8 GB

8 GB Depolama: 70 GB SSD

2160p (4K) çözünürlükte RTX:

Çözünürlük: 2160p

2160p Grafik Ayarı: RT Ultra

RT Ultra Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080

NVIDIA GeForce RTX 3080 İşlemci: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 3600 RAM: 16 GB

16 GB VRAM: 10 GB

10 GB Depolama: 70 GB SSD

Yeni yayınlanan sistem gereksinimlerinin ardından Cyberpunk 2077'nin gerçekten de çok geniş bir yelpazedeki oyunculara hitap ettiğini söyleyebiliriz. Zira daha önce yayınlanan sistem gereksinimlerinde oyunu RTX'siz en düşük ayarlarda oynamak için GeForce GTX 780 ekran kartına ve 8 GB RAM'e sahip olmamızın yettiği belirtilmişti. CD PROJEKT RED'in geçtiğimiz aylarda yayınladığı sistem gereksinimlerine bakmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.