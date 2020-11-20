Yeniden ertelenmemesini dilediğimiz Cyberpunk 2077, 10 Aralık tarihinde oyuncularla buluşacak. Daha önce birkaç kez ertelenen oyun bu ertelemelerle birlikte büyük bir beklenti yaratmayı başardı. Geliştirici şirket, her ertelemede oyunu daha iyi bir noktaya getirmeye çalıştıklarını belirtmişti.
Cyberpunk 2077 hakkında en çok merak edilen sorulardan biriyse oyunun sistem gereksinimleriydi. CD PROJEKT RED, daha önce bu soruya kısmen cevap vermiş ve oyunun standart sistem gereksinimlerini açıklamıştı. Bugünse şirket, Cyberpunk 2077'yi RTX teknolojisiyle deneyimlemek için sahip olmamız gereken donanımı açıkladı.
Cyberpunk 2077'nin RTX'li sistem gereksinimleri:
1080p çözünürlükte RTX:
- Çözünürlük: 1080p
- Grafik Ayarı: RT Orta
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060
- İşlemci: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 3200G
- RAM: 16 GB
- VRAM: 6 GB
- Depolama: 70 GB SSD
1440p (2K) çözünürlükte RTX:
- Çözünürlük: 1440p
- Grafik Ayarı: RT Ultra
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070
- İşlemci: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 3600
- RAM: 16 GB
- VRAM: 8 GB
- Depolama: 70 GB SSD
2160p (4K) çözünürlükte RTX:
- Çözünürlük: 2160p
- Grafik Ayarı: RT Ultra
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080
- İşlemci: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 3600
- RAM: 16 GB
- VRAM: 10 GB
- Depolama: 70 GB SSD
Yeni yayınlanan sistem gereksinimlerinin ardından Cyberpunk 2077'nin gerçekten de çok geniş bir yelpazedeki oyunculara hitap ettiğini söyleyebiliriz. Zira daha önce yayınlanan sistem gereksinimlerinde oyunu RTX'siz en düşük ayarlarda oynamak için GeForce GTX 780 ekran kartına ve 8 GB RAM'e sahip olmamızın yettiği belirtilmişti. CD PROJEKT RED'in geçtiğimiz aylarda yayınladığı sistem gereksinimlerine bakmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.