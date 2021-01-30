PlayStation'ın geçtiğimiz sene ekim ayında başvurduğu yeni bir patent ortaya çıktı. Sanal gerçeklik oyunculuğuyla ilgili olan patentte, arkadaşların da oyuna dâhil olması sağlanıyor.

Oyun dünyasının en güçlü kalelerinden bir tanesi olan Sony'nin PlayStation'ı yeni bir patent başvurusunda bulundu. Şirketin yeni patenti sanal gerçeklik yani VR oyunculuğuyla ilgili oldu. PlayStation, VR oyunlara arkadaşlarınızın da dâhil olmasını sağlayacak bir patent başvrusu yaptı.

Geçtiğimiz sene ekim ayında başvurulan patent, geçtiğimiz günlerde yayınlandı ve IGN tarafından tespit edildi. Patent, VR başlığıyla oyun oynanırken arkadaşlarınızın da "seyirci cihazı" kullanarak oyunla etkileşime geçmesini sağlıyor. Patentte yer alan ifadeye göre "izleyicilerin seçimleri, VR sahnesini artıracak."

PlayStation'dan VR patenti

Patent başvurusunda bu sistemin nasıl çalışacağına yukarıdan da görebileceğiniz bir çizim bulunuyor. Çizimde bir kişinin VR başlığıyla oyunu oynadığı ve diğer dört kişinin de onu izlerken oyuncunun bir sonraki seviyede ne kullanması gerektiğini seçtiğini görüyoruz ki çizimde oyuncuya bir çorba kepçesinin seçildiği görülüyor.

Çizimde oyuncunun diğer seçenekleri görüp göremediği belirtilmemiş. Dolayısıyla böyle bir seçeneğin olup olmayacağını şu an için bilemiyoruz. Ayrıca ekranın üst tarafında bir tür sensörün de yer aldığı ve diğer oyuncuların bu sensörün görüş alanında oturduğu görülüyor. Bunlara ek olarak VR oyunuyla sadece bu şekilde mi etkileşime geçilip geçilmeyeceği bilinmiyor.

Bu tür patent haberlerinde sürekli olarak hatırlattığımızı tekrar söyleyelim: böyle bir patent başvurusunun yapılmış olması bu ürünün gerçekten çıkarılacağı anlamına gelmiyor. Yani Sony'den böyle bir VR hamlesi hiçbir zaman gelmeyebilir. Peki, siz etkileşimli VR oyunu fikrine nasıl bakıyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.