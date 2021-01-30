Yıl Olmuş 2021, İkinci El PlayStation 3 Alınır mı?

PlayStation 5 ve Xbox Series X'in yüksek fiyatla satışa sunulması, Türkiye'de konsol oyuncusu olmak isteyenleri ikinci el piyasasına yönlendirdi. Peki çıkışı üzerinden en az 11 yıl geçen PlayStation 3 ikinci el alınır mı? Sizin için yanıtladık.

Malum Xbox Series X ve PlayStation 5 artık piyasada, ancak fiyatları son derecek yüksek. Konsol oyunculuğuna giriş yapmak isteyenler de bu yüksek fiyatlar nedeni ile eski modellere yöneliyorlar.

Doğal olarak "Yıl olmuş 2021, 2006'da çıkmış PlayStation 3'ü kim ne yapsın?" düşüncesi akılda beliriyor. Ancak diğer taraftan konsol tarihinin en çok oyuna sahip olan PS3, yeni modellerin fiyatları nedeniyle bugün bile merak ediliyorsa, oyuncuların bir bildiği var demektir. Peki 2021'de ikinci el bir PS3 ya da PS3 Slim almak mantıklı mı?

Şu an alacağınız bir PlayStation 3'ün artıları ve eksileri:

Playstation 3 eksileri Artık oyun üretilmiyor Oyunlarda maksimum Full HD kalite sunuyor Cihazlara artık güncelleme gelmiyor Playstation Now desteklenmiyor Yeni nesil DualShock ve DualSense desteklenmiyor Sadece ikinci el alabilirsiniz Playstation Plus ücretsiz oyunlarından faydalanamazsınız

Playstation 3 Artıları İkinci el piyasası çok uygun Hala birçok oyun oynanabiliyor PlayStation 2 oyunlarını destekliyor Yedek parçası daha ucuz



PlayStation 3'ün eksileri

Playstation 3 alma çılgınlığına sizde katılmak istiyor, bir oyun konsoluna bu kadar para vermeyeyim diyorsanız eksileri ve artıları çok iyi tartmak zorundasınız.

Playstation 3’e artık oyun üretilmiyor:

Bir numaralı sorunumuz Playstation 3 için yeni oyunları satın alamayacak olmak. Özellikle Cyberpunk 2077 oynamak istiyorsanız, Playstation 3’te oynayamayacaksınız. Gerçi hoş PS4 ya da PS5 sahipleri ne kadar oynayabiliyor, tartışılır.

Türkiye’de Sony Playstation tercih eden oyuncuların birçoğunun FIFA veya PES bağımlısı olduğunu düşünecek olursak, PS3’ün tercihi şu anda çok mantıklı değil.

Oyunlarda maksimum Full HD kalite alabilirsiniz:

PlayStation 3 oyunlarında en büyük problem çözünürlük. Sevdiğiniz birçok oyunun çözünürlüğü sizi rahatsız edecektir. 49” bir televizyonda alacağınız çözünürlükle, bilgisayar monitöründe alacağınız çözünürlük aynı değil.

Günümüzde 1920x1080 oyun sayısı oldukça az. Bu nedenle yeni nesil bir televizyona PlayStation 3’ü bağladığınızda çözünürlük konusunda canınız sıkılabilir.

Cihazlara artık güncelleme gelmiyor:

Bu da büyük ölçüde can sıkıcı durumlardan bir tanesi. Sony’in performans iyileştirmeler adına çıkardığı güncellemeleri asla alamayacak olmak ve sabit bir sürümde kalmak, performans düşüklüğüne neden olacaktır.

Örneğin: God of War’ın herhangi bir versiyonunu oynarken son kaldığınız sürümde hata varsa, o hatalar artık ebediyen düzeltilmeyecek.

Playstation Now desteklenmiyor:

Bildiğiniz üzere Playstation oyunlarının PC’de oynanabilmesine olanak sağlayan Playstation Now PS3 üzerinde çalışmıyor. Bu da yine PS3 severleri oldukça üzen bir durum.

Özellikle retro PS2 oyunlarını PS Now üzerinden PC’de oynamak istiyorsanız, bunu yapamayacaksınız. Sony’nin bu hamlesi birçok PS severin tepkisini alsada firmadan herhangi bir geri adım gelmedi.

Yeni nesil DualShock 4 veya DualSense desteklenmiyor:

PlayStation 3 kolları gayet başarılı cihazlardı ancak hiç biri bir DualShock değildi. Özellikle PS4 DualShock 2 tepkilemeleri, titreşimleri vb. açıdan oldukça çekici bir cihazdı.

Playstation 3’ün bu cihazları desteklememesi, PS3 severlerin kalbinde derin bir yara açabilir. Tam performans çalışması için mutlaka cihazın desteklemesi gerekiyor.

Sadece ikinci el pazarında bulabilirsiniz:

Kutulu, faturalı, garantili bir PlayStation 3 satın almanız mümkün değil. Hoş konsol oyuncuları arasında oyun takas etmek, DualShock takaslamak falan bunlar görülmemiş şeyler değil.

PlayStation 3 almak isteyen bir kullanıcı da ne kadar sıfır ürün bağımlısı olur? Tartışılabilir konular elbette ama sıfır cihaz bulamayacağınızı mutlaka bilin. Letgo vb. site ve platformlardan ancak ikinci el PlayStation 3 bulabilirsiniz.

PlayStation Plus ücretsiz oyunlarından faydalanamazsınız:

Problem mi? Çok büyük problem. Konsol oyunlarının cep yaktığı bu dönemde PlayStation Plus adeta bir nimet. Özellikle konsolunuzu sadece spor oyunları için kullanmıyorsanız gönül ister bütün PlayStation Store sizin olsun ama…

Bundan dolayı PlayStation Plus çoğu zaman hayat kurtaran bir seçenek olurken maalesef üzücüdür o güzelim ücretsiz oyunların “download” tuşuna basamayacaksınız.

Playstation 3 artılarıda var:

Buraya kadar hep Playstation 3’ün negatif taraflarını yazmıştık, belki biraz depresif bir hava estirmiş olabiliriz. Bu cihazın pozitif taraflarını da dinlemelisiniz. Eski nesil konsol deyip geçmeyin.

İkinci el piyasası çok uygun:

PlayStation 3 fiyatı Letgo ve Sahibinden gibi sitelerde oldukça uygun. Tabi neye göre uygun diye sormak %100 hakkınız. Türkiye’de dolar ve euro kurları yükseldikten sonra konsol fiyatlarında kozmik bir artış yaşandı.

Bu kozmik artış sonrasında tüm cihazların ikinci el fiyatları yükselse de PlayStation 3 fiyatı hala makul. Bu da ben eski oyunları oynamayı seviyorum zaten diyenler ve ilk konsolunu alacaklar için makul bir neden.

Hala birçok oyun oynanabiliyor:

"Ben GTA5, Witcher, God of War serisinden devam edeceğim biraz oralarda takılacağım, Cyberpunk 2077 neymiş diyorsanız PlayStation 3 aslında size göre.

PlayStation 4 ve 5’te remastered oyunların çoğunlukta olacağını düşünürseniz ya da "ben bu oyunlara hâlâ bu parayı ödemek istemiyorum" diyenler için yine PlayStation 3 almak makul.

PlayStation 2 oyunlarını destekliyor:

Retro oyun severler için PlayStation Classic ve PlayStation 2 oyunlarını destekleyen, geriye dönük güncelleme almış bir cihaz olan PlayStation 3 kullanmak çok mantıklı bir seçenek.

Retro oyun severler cümlesini bu noktada özellikle kuruyoruz keza “Ben GTA 2 sevmiyorum, o ne la öyle bıdır bıdır yürüyen elemanlar” diyorsanız aslında taş olursunuz ama yine de diyenler için PlayStation 3 çok doğru bir cihaz olmayabilir.

Yedek parçası daha ucuz:

PlayStation 3’ün tamiri, yedek parçası daha ucuza geliyor. Buralara süslü cümleler kurup, edebiyat parçalamaya gerek yok, konu çok net. Ucuz abi, tertemiz ucuz. PlayStation 3 joystick fiyatları uygun, parçaları uygun her şeyi uygun. Mahallenizde PlayStation 3 tamircisi varsa (ki artık büyük şehirlerde baya baya var) götürün cihazı, gel abim yarın al der.

Konunun finalinde şunu artık net şekilde belirtmek gerekli: “Günümüzde hala Nintendo DMG, NES, Amiga, Atari 2600 vb.” retro oyun konsollarına bayılanlar olduğu kadar bunları demode bulanlar da var. Sony PlayStation gibi oyun konsolları bugün baktığınızda çoğunlukla “gaming bilgisayar” satın almaktan daha ucuza geliyor. Aldığınız konsolu ortalama en az 5 yıl kullanıyorsunuz. Sadece oyun oynayacaksanız ve konsol sahibi olmak istiyorsanız “iyi düşünün, iyi karar verin.” Sizce Playstation 3 hala satın alınır mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.