PlayStation, Kendi YouTube Beğeni Rekorunu PS5'le Kırdı

PlayStation, geçtiğimiz günlerde yaptığı PlayStation 5 lansmanıyla oyun sektörüne damga vurmuştu. Konsolun tanıtımına YouTube üzerinden devam eden şirket, 'PS Hardware Reveal Trailer' başlıklı videosuyla kendi YouTube beğeni rekorunu kırdı. Kısa sürede 22 milyon izlenmeye ulaşan video, 1 milyonu aşkın beğeni aldı.

Sony, geçtiğimiz günlerde yeni konsolu PlayStation 5'i tanıtarak oyun sektöründe büyük ses getirdi. Oldukça güçlü özellikleri bünyesinde barındıran yeni oyun konsolunun tanıtımında, cihazın yanı sıra konsola gelecek yepyeni oyunlar da gösterildi. Sony, yaptığı bu etkili lansmandan sonra PlayStation'ın YouTube kanalından yaptığı paylaşımlarla konsolu tanıtmaya devam ediyor.

YouTube kanalından paylaşımlarına devam eden şirket, bu platformda da bir başarıya imza attı. PlayStation'ın yayınladığı "PS5 Hardware Reveal Trailer" başlıklı video, PlayStation'ın YouTube kanalında en çok beğeni alan video hâline geldi. Kısa sürede 22 milyon izlenmeye ulaşan video, 1 milyondan daha fazla beğeni alarak PlayStation'ın rekor kırmasını sağladı.

PlayStation'ın en çok beğeni alan videosu:

Konsolun alışılmışın dışında olan tasarımının aldığı beğeni sayısına bakarsak, PlayStation 5'in birçok kişi tarafından heyecanla beklendiğini söyleyebiliriz. 11 milyonu aşkın aboneye sahip PlayStation kanalı, 2005 yılının sonuna doğru açılmıştı ve o tarihten bu yana PlayStation bu videoyla aldığı beğeni sayısına ulaşamamıştı. Video her ne kadar fazla beğeni almış olsa da 49 bin kullanıcı da 'beğenmedim' butonuna tıklamış durumda.

İlk başta çıkışı için 4 Haziran tarihi işaret edilen konsol, ABD'de başlayan olaylar nedeniyle ertelenmişti. Bir polis memurunun, George Floyd adlı vatandaşı kötü bir şekilde ölüme sürüklemesi ülkenin gündemine oturmuş ve protestoların fitilini ateşleyen olay olmuştu. Bu protesto eylemlerinin devam etmesi; Sony, EA gibi büyük şirketlerin lansmanlarını ertelemesine neden olmuştu.

Konsolun 2020 sonu raflardaki yerini alması bekleniyor:

Yeni bir tarih verilmeden yapılan erteleme sonrası teknoloji tutkunları bir hayli heyecanlanmış olsalar da bu heyecan kısa sürdü ve Sony, etkinliğin 11 Haziran olan yeni tarihini açıkladı. Gerçekleştirilen lansman sonrası, tüm gözler konsolun çıkması beklenen dönem olan 2020 sonuna çevrildi.