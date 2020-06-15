PlayStation 5'in Kullanıcı Arayüzü Yakında Gösterilecek

Sony, geçtiğimiz hafta içi gerçekleştirdiği etkinlikte tasarım dahil pek çok detayını göstermesine rağmen PlayStation 5'in arayüzünü oyunseverlere göstermedi. PlayStation yöneticisi Matt MacLaurin, PlayStation 5’le ilgili bir soruya verdiği cevapta Sony’nin arayüzü yakında göstereceğini söyledi.

Sony’nin geçen hafta düzenlediği etkinlikte tanıtılan PlayStation 5’le ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Etkinlikte, PlayStation 5’in kullanıcı arayüzü ile ilgili olarak sadece açılış ekranını kısaca görmüştük. Sony, oyun konsolunun arayüzünün geri kalanı etkinlikte göstermedi. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler, PlayStation 5’in arayüzünü yakında göreceğimizi gösteriyor.

LinkedIn’de PlayStation 5’le ilgili gelen soruları cevaplayan PlayStation’ın Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Başkan Yardımcısı Matt MacLaurin, PlayStation 5’in arayüzünün, PlayStation 4 arayüzünün bazı yeni konseptlerle yüzde 100 revize edilmiş hali olacağını söyledi.

PlayStation 5 arayüzünün beklenenden daha farklı olacağını söyleyen MacLaurin, Sony’nin yeni oyun konsolununun arayüzünü yakında göstereceğini de sözlerine ekledi, ancak kesin bir tarih vermedi.

Sony, PSX döneminden bu yana oyun konsollarında kullandığı arayüzle insanların beğenisini kazanmıştı. Bu nedenle PlayStation 5’in arayüzünün de işlevselliği geliştirilmiş, şık ve kullanıcı dostu bir arayüz olmasını bekleyebiliriz.

PlayStation 4'ün arayüzü bu şekildeydi

Birçok PlayStation kullanıcısı, PlayStation 5’in arayüzünde sayfalar arasındaki geçiş hızının artmasını bekliyor. PlayStation 4’ün menüsünde zaman zaman takılmaların meydana gelmesi birçok insan tarafından bildirildiği için Sony’nin ilk olarak bu sorun üzerinde çalıştığını düşünmek yanlış olmaz.

Yukarıda da söylediğimiz gibi PlayStation 5’in arayüzünü yakında göreceğimiz PlayStation yöneticisi Matt MacLaurin’in açıklamasıyla belli oldu. PlayStation 5'in çıkışına birkaç ay kaldığını düşünürsek fazla uzun süre beklemeyeceğimizi tahmin edebiliriz.