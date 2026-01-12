Son Dönemin Popüler Dizisi Pluribus'a Türk Karakter mi Geliyor? İşte Heyecanlandıran Açıklama

Sinemori'ye konuşan Pluribus dizisinin yaratıcısı Vince Gilligan, ikinci sezonda Türk karakter ve daha fazla Türkiye referansı için açık kapı bıraktı.

Breaking Bad’in yaratıcısı Vince Gİlligan’ın imzasını taşıyan Apple TV dizisi Pluribus, kasım ayında yayımlanmaya başlamış ve kısa sürede tüm dünyada ilgi gören bir dizi olmayı başarmıştı. Bilim kurgu türündeki yapım, bizi insan nüfusunu barışçıl ve memnun bir grup zihnine dönüştüren bir virüsün olduğu bir dünyaya götürüyor ve buna bağışıklığı olan Carol isimli karakteri merkezine alıyordu.

Dizide birden fazla Türk referansı yer alması dikkat çekmişti. Bunlardan biri bağışıklığı olan insanlardan birinin İstanbul’da yaşayan 66 yaşındaki Bora Çolak isimli bir karakterdi. Diğerleri ise dizide kullanılan Türkçe şarkılardı. İkinci bölüm finalinde Murat Evgin’in Nobody Told Me cover’ını, altıncı bölümünde ise The Doors’un People Are Strange şarkısının Türkçe coverını görmüştük.

Vince Gilligan, Türk karakter için açık kapı bıraktı

Sinema içerikleriyle bildiğimiz Sinemori, bugün sabaha karşı gerçekleştirilen 2026 Altın Küre Ödülleri’nde Vince Gilligan ile röportaj gerçekleştirdi. Gilligan’a Türk referansları soruldu. Hiç ziyaret etmediğini belirten Gilligan, uzun yıllardır yaşayan bir arkadaşı olduğunu ve harika bir ülke olduğunu belirtti.

Röportajda Gilligan’a ileride Pluribus’ta daha fazla Türkiye bağlantılı şeyler görüp görmeyeceğimiz de soruldu. Yanıt olarak ise yeni sezonun yazımında henüz çok erken aşamalarında olduklarını belirterek “Hiç belli olmaz. Sınır yok.” gibi bir cevap verdi ve Türk karakter, daha fazla Türkiye referansı için açık kapı bıraktı.

Pluribus dizisi, 2026 Altın Küre Ödüllerinde drama kategorisinde “En İyi dizi adayı olarak gösterildi ancak kazanamadı. Drama kategorisinde ise Rhea Seehorn, En İyi Kadın oyuncu ödülünü kazandı.