Poco C3'ün Kamera Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Açıklandı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Poco, yeni orta seviye akıllı telefonu C3'ün bazı kamera özelliklerini ve tanıtım tarihini açıkladı. Twitter'dan yapılan açıklamaya göre arkada üçlü kamera kurulumuna sahip olacak akıllı telefon, 6 Ekim'de tanıtılacak.

Xiaomi'nin alt markası Poco, yeni orta seviye akıllı telefonu Poco C3 için çalışmalarına devam ediyor. Yeni telefonu önümüzdeki günlerde tanıtmaya hazırlanan firma, bunun öncesinde Twitter'dan yaptığı paylaşımda cihazın kamera özelliklerini ve tanıtım tarihini açıkladı. Poco Hindistan tarafından yapılan paylaşıma göre akıllı telefon, 6 Ekim Salı günü düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak.

Poco Hindistan'ın Twittter hesabından yapılan paylaşımda cihazın kamera özelliklerine dair bazı bilgiler de yer alıyor. Buna göre Poco C3, arka tarafta 13 MP'lik ana kamera, makro sensörü ve derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Bu noktada açıklanan kamera özellikleri ve kamera tasarımı, Poco C3'ün Redmi 9C'nin yeniden markalandırılmış bir varyantı olabileceği dedikodularını ortaya çıkardı.

Poco C3, Redmi 9C'nin yeniden markalandırılmış bir varyantı olabilir:

Poco'nun yeni C3 modelinin kamera özelliklerinin Redmi 9C ile benzerlik göstermesi, üstelik arka tarafta sol üst köşeye yerleştirilmiş kare kamera modülü tasarımının da bu modeldekiyle aynı olması, Poco C3'ün Redmi 9C'nin yeniden markalandırılmış bir varyantı olabileceğini akıllara getirdi. Redmi 9C modelinde 13 MP ana kameraya ek olarak 2 MP makro sensör ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyordu ancak Poco'nun C3'teki diğer iki sensörün kesin özelliklerini açıklamadığını da belirtelim.

Bu iddiaların doğru olup olmadığını 6 Ekim'de, telefonun diğer özellikleri de açıklandığında göreceğiz. Şirket, fiyatlandırma hakkında herhangi bir bilgi paylaşmasa da yakın zamanda yapılan bir sızıntı, 4 GB + 64 GB depolamaya sahip olan C3 modelinin 10.990 Hindistan rupisi (yaklaşık 1.165 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağını söylüyordu.

Redmi 9C özellikleri:

Eğer Poco C3, Redmi 9C'nin yeniden markalandırılmış haliyse cihazda yer alacak özellikler de aynı olacaktır. Bu noktada 9C'nin özelliklerinden bahsetmek gerekirse 6,53 inçlik HD+ LCD ekrana sahip olan akıllı telefon, gücünü MediaTek Helio G35 yonga setinden alıyor. 4 GB'a kadar RAM ile desteklenen cihaz, microSD kart destekli 64 GB dahili depolamayı kullanıcılarına sunuyor.

İşletim sistemi tarafında Android 10 tabanlı MIUI 12'yi kullanan Redmi 9C, batarya tarafında ise 10 W şarjı destekleyen 5.000 mAh'lik bir bataryaya sahip. Son olarak fiyattan da bahsetmek gerekirse telefon, yurt dışında 100 dolardan (yaklaşık 780 TL) satışa sunulmuştu.