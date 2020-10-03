Google'ın Amiral Gemisi Pixel 5, Ekran Altı Hoparlöre Sahip

Google'ın geçtiğimiz gün tanıttığı Pixel 5, ön yüzünde oldukça temiz bir tasarıma sahipti. Bu temiz tasarımı ortaya koyan teknolojiyse bugün ortaya çıktı. Paylaşılan şemaya göre telefon, ekran altı hoparlöre ev sahipliği yapıyordu.

Geçtiğimiz gün Google, uzun süredir beklediğimiz yeni amiral gemisi akıllı telefonu Pixel 5'i sonunda tanıtmıştı. Şirketin yeni telefonu hem tasarımı hem de özellikleriyle birçok akıllı telefon kullanıcısının dikkatini çekmişti. Ancak telefonun fiyat etiketi pek çok kişinin yüzünde garip bir ifade oluşmasına neden olmuştu.

Google Pixel 5 hem önünde hem de arkasında fazlasıyla sade bir tasarıma sahipti. Ancak akıllı telefonun ekranında somut bir şekilde göremediğimiz bazı özellikler ancak bugün ortaya çıktı. Bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan Google Pixel 5 şemasına göre telefonun ön tarafındaki hoparlör, aslında ekranın altında bulunuyordu.

Ekran altı hoparlörü gösteren şema:

Google'ın yayınladığı Pixel 5 görsellerinde akıllı telefonun üst kısmında hiçbir delik olmaması herkesin dikkatini çekmişti. İşte ortaya çıkarılan yukarıdaki şemaya göre bunun nedeni, ön hoparlörlerin ekranın altında bulunmasıydı. Şemada görüldüğü üzere 4 numarayla gösterilen ve hoparlör olduğu belirtilen parça, ekran altında bulunuyor.

İşin ilginç yanı Google, günümüzde pek az akıllı telefonda görmüş olduğumuz ekran altı hoparlör özelliğinden etkinlikte hiç bahsetmemişti. Ancak bu özellik Google'ın bahsetmediği tek özellik değildi. Google hem Pixel 5 hem de Pixel 4a 5G telefonlarında mmWave 5G desteği hakkında da herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Google'ın yeni amiral gemisi akıllı telefonu Pixel 5, Qualcomm'un Snapdragon 765G işlemcisine ev sahipliği yapıyor. Telefonun işlemcisine 8 GB RAM ve 128 GB'lık depolama alanı eşlik ediyor. Telefondaki OLED ekran, 90 Hz tazeleme oranıyla oldukça yumuşak bir deneyim sunuyor.

Google Pixel 5, aynı zamanda alüminyum gövdeye sahip olup kablosuz şarj özelliği sunan da ilk akıllı telefon unvanını taşımaya başlamıştı. Teknoloji devinin yeni teknolojileri barındıran akıllı telefonu Pixel 5, pek çok kişiyi üzen 699 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.