Akıllı telefon pazarında giriş segmenti cihazlar her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Geniş ekran, uzun pil ömrü ve uygun fiyat gibi unsurlar bu segmentte öne çıkan kriterler arasında yer alıyor. Poco da bu beklentilere yanıt vermek amacıyla yeni modeli C85’i tanıttı.

Poco yeni akıllı telefonu C85’i tanıttı. Uzun süredir sızıntılarla gündeme gelen C85, geniş ekranı, yüksek kapasiteli bataryası ve uygun fiyatıyla öne çıkıyor.

Yeni Poco C85, 6,9 inçlik kocaman bir ekrana sahip ve bu ekran 120 Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızı sunuyor. TÜV Rheinland sertifikası sayesinde göz sağlığına da dikkat eden panelin üzerinde 8 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Telefonun arkasında ise yapay zekâ desteğiyle güçlendirilmiş 50 MP’lik çift kamera kurulumu yer alıyor.

Poco C85 özellikleri

Yeni Poco C85 MediaTek’in 12 nm sürecinde üretilen Helio G81 Ultra işlemciden güç alıyor. 6 GB RAM + 128 GB depolama ya da 8 GB RAM + 256 GB depolama seçenekleriyle geliyor. Aynı zamanda sanal bellek desteğiyle RAM miktarı 16 GB’a kadar artırılabiliyor.

Poco C85 teknik özellikleri

Ekran 6,9 inç LCD, 120 Hz AdaptiveSync yenileme hızı, U-şekilli çentik Bellek & Depolama : 6 GB + 128 GB / 8 GB + 256 GB İşlemci MediaTek Helio G81 Ultra Arka Kamera 50 MP yapay zekâ destekli çift kamera Ön Kamera 8 MP Batarya 6.000 mAh, 33W hızlı şarj, 10W ters kablolu şarj Kalınlık 7,99 mm

Erken satış döneminde Poco C85’in 6 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneği 109 dolarlık fiyatla geliyor. Daha yüksek donanım isteyenler için 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan modelin fiyatı ise 129 dolar. Poco C85, Yeşil, Mor ve Siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkacak.