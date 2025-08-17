Xiaomi bünyesindeki POCO, M7 serisine Plus modelden sonra bir cihaz daha ekledi. M7 4G isimli model, uygun fiyatına rağmen 7000 mAh batarya gibi iddialı özelliklerle geliyor.

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren POCO, geçtiğimiz günlerde bütçe dostu telefonu M7 Plus 5G’yi tanıtmıştı. Çinli teknoloji devi, şimdi ise aynı seride ancak biraz daha düşük seviye bir model olan M7 4G telefonunu bizlerle buluşturdu. Cihaz, giriş seviyesinde olmasına rağmen dikkat çeken özelliklerle geliyor.

POCO M7 4G modelinde arka tarafta pil şeklinde kamera adasına sahip 2’li kamera kurulumuyla karşılaşıyoruz. Ayrıca arka tarafta çizgilerle ayrılmış ilginç bir tasarım da var Önde ise delikli ekran görüyoruz.

POCO M7 4G neler sunuyor?

POCO M7 4G modelinde 6,9 inç boyutunda ekran yer alıyor. Bu ekranda 144 Hz yenileme hızı ve 1080x2340 piksel çözünürlük sunuluyor. Ayrıca IPS LCD panel ve 850 nit maksimum parlaklık görüyoruz. Cihazda yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi okuyucu ve 171.1 x 80.5 x 8.6 mm boyutlar olduğunu da ekleyelim.

Telefonda Qualcomm’un günlük işlemler için yeterli olacak orta segment işlemcisi Snapdragon 685 var. Ona 6/8 GB RAM seçenekleri ve 128/256 GB depolama eşlik ediyor. Kamera tarafına geldiğimizde ise 50 MP’lik ana kamera görüyoruz. Yardımcı bir sensör daha var ancak detayları paylaşılmamış.

Cihazın en çok dikkat çeken kısmı şüphesiz bataryası. Tıpkı Plus modelde olduğu gibi M7 4G’de de 7000 mAh’lik 33W hızlı şarj destekli batarya yer alıyor. Kutudan Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile çıktığını da ekleyelim.

POCO M7 4G teknik özellikleri

Ekran 6,9 inç, 144 Hz, 1080x2340, IPS LCD İşlemci Snapdragon 685 RAM 6/8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP + yardımcı sensör Ön kamera 8 MP Batarya 7000 mAh (33W) İşletim sistemi Hyper OS 2 (Android 15)

POCO M7 4G fiyatı