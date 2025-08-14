POCO, yeni bütçe dostu telefonu M7 Plus'ı resmen tanıttı. Cihaz, uygun fiyatına rağmen 7000 mAh batarya başta olmak üzere birçok dikkat çeken özelliğe sahip.

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren POCO, uygun fiyata üst düzey özellikler sunan telefonlarıyla bilinen bir markaydı. Türkiye’de de modellerini gördüğümüz marka, şimdi ise M7 serisine yepyeni bir telefon ekledi. Geçtiğimiz gün resmî tanıtımı gerçekleşen bu cihaz, POCO M7 Plus olarak geliyor.

POCO M7 Plus modeli, bütçe dostu segmentte bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Bütçe dostu olmasına rağmen bataryası başta olmak üzere dikkat çeken özellikleri var. Telefonun önde delikli ekran tasarımı, arkada ise pil şeklinde kamera kurulumuyla geldiğini belirtelim.

POCO M7 Plus neler sunuyor?

POCO M7 Plus modeli, 6,9 inç boyutunda bir ekrana sahip. Bu ekran, FHD+ çözünürlükle gelirken 144 Hz’lik üst düzey yenileme hızına sahip. Telefon, bu sayede çok akıcı bir görüntü deneyimi sunabiliyor. Cihazın ekranının LCD panel kullandığını belirtelim. Maksimum parlaklığı 850 nit olarak açıklandı. Parmak izi sensörü ise yan tarafta.

Telefon, günlük kullanım için yeterli olacak Qualcomm’un orta segment işlemcisi Snapdragon 6s Gen 3’ten güç alıyor. Bu işlemciye, 6/8 GB’lık RAM seçenekleri ve 128 GB’lık depolama eşlik ediyor. Cihazda IP64 suya ve toza dayanıklılık olduğunu da eklemeden geçmemek gerek.

Arka tarafta 50 MP’lik ana ve detayları bilinmeyen ikincil kamera olmak üzere 2’li kamera kurulumu mevcut. Önde ise deliğe yerleştirilen 8 MP’lik selfie kamerası görüyoruz. Telefonun en dikkat çeken özelliği kuşkusuz bataryası. Öyle ki cihazda 7000 mAh’lik devasa bir silikon karbon pil var. Bu pil, 33W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Batarya büyük olmasına rağmen silikon karbon teknolojisi sayesinde cihaz ince kalabilmiş. Öyle ki telefonun kalınlığı 8,4 mm, ağırlığı ise 217 gram.

POCO M7 Plus teknik özellikleri

Ekran 6,9 inç

1080 x 2340 (FHD+)

850 nit

144 Hz

LCD İşlemci Snapdragon 6s Gen 3 RAM 6 GB

8 GB Depolama 128 GB Arka kamera 50 MP (f/1.8)

Yardımcı sensör Ön kamera 8 MP (f/2.0) Batarya 7000 mAh

33W hızlı şarj

18W ters şarj İşletim sistemi HyperOS 2 (Android 15)

POCO M7 Plus fiyatı