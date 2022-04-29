POCO M4 5G Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

POCO, M4 serisinin yeni üyesi M4 5G'yi tanıttı. Türkiye'ye gelme ihtimali son derece yüksek olan telefon, uygun denebilecek fiyatıyla fazlasıyla iyi bir tercih olacak gibi duruyor.

Yakın zamanda çıkış yapan ve ülkemizde de özellikle uygun fiyatlı olması dolayısı ile rağbet gören POCO M4 Pro 5G, bugün kardeş modeline kavuştu. Poco, yüksek ihtimalle Türkiye’ye de gelecek olan yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu POCO M4 5G’yi tanıttı. Telefon, ana kamerasının çözünürlüğüyle fiyatının ötesine geçti.

Yeni POCO M4 5G, 6,58 inçlik FHD+ çözünürlüklü ekranla gelecek. Telefon, arka kısmında iki kameraya yer verirken, bu büyük kameralar alt alta boydan boya uzanan büyük bir şerit içinde yer alacak. Telefonun ekranıysa delikli ekran tasarımını taşıyacak. Gelin, telefonun detaylarına inelim.

POCO M4 5G neler sunuyor?

POCO M4 5G, ekranının altında MediaTek’in segmentinde başarılı işlemcisi Dimensity 700 işlemcisi yer alırken bu işlemciye 6 GB'a kadar RAM eşlik ediyor. Mali-G57 MC2 grafik birimiyle mobil oyuncular için de yeterli bir performans sağlayan telefon, 128 GB’lık depolama alanına yer veriyor.

Telefonun öne çıkan özelliklerinden biriyse ana kamerasında bulunuyor. Telefonun ana kamerası, 50 MP’lik çözünürlüğüyle yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmenize imkân tanıyacak. Arka bölümde yer alan diğer kamera ise 2 MP çözünürlüğünde portre kamerası olacak. Telefonun ön kamerasıysa 8 MP çözünürlüğünde gelecek.

POCO M4 5G özellikleri:

Ekran : 6,58 inç, FHD+ çözünürlük, IPS LCD panel, 90 Hz tazeleme hızı

: 6,58 inç, FHD+ çözünürlük, IPS LCD panel, 90 Hz tazeleme hızı İşlemci : MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MC2 grafik birimi

: MediaTek Dimensity 700, Mali-G57 MC2 grafik birimi RAM : 4 GB / 6 GB

: 4 GB / 6 GB Depolama : 64 GB / 128 GB

: 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 50 MP ana kamera + 2 MP portre kamerası

: 50 MP ana kamera + 2 MP portre kamerası Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Batarya : 5.000 mAh (17 W hızlı şarj)

: 5.000 mAh (17 W hızlı şarj) Bağlantı: Bluetooth 5.0

POCO M4 5G fiyatı: