İlk modeli ile tüketicilerin büyük ilgisiyle karşılaşan Pocophone, Xiaomi'nin alt markası haline geldikten sonraki ilk modeli olan Poco X2'yi bütçe dostu fiyatı ve etkileyici özellikleri ile tanıttı. Cihaz genel olarak Redmi K30'un Poco versiyonu olarak karşımıza çıktı.

Poco X2, Pocophone F1'den sonra Poco'nun ilk telefonu olarak resmen tanıtıldı. Poco'nun yeni akıllı telefonu için Xiaomi'nin geçen ay piyasaya sürdüğü Redmi K30'un kopyası denilebilir. Poco, kısa süre önce Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelmişti ancak görünüşe göre Xiaomi, alt şirketini yakın bir şekilde desteklemeye devam ediyor.

Poco X2, Atlantis Mavisi, Phoenix Kırmızısı ve Matrix Moru olmak üzere farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek. Cihaz, 1080x2400 çözünürlüklü 6.67 inçlik FHD+ LCD ekrana sahip. Poco'nun RealityFlow adını verdiği bu ekran, 20:9 en boy oranı ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Cihazın ekranı, alt kısım hariç oldukça ince çerçevelere sahip.

Poco X2'nin tartışılması muhtemel tasarımı

Poco'nun yeni akıllı telefonu, gücünü 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 730G işlemciden alıyor. Cihaz, 6 GB RAM+64 GB depolama alanı, 6 GB RAM+128 GB depolama alanı ve 8GB RAM+256GB depolama alanı gibi farklı bellek ve depolama seçenekleri ile gelecek. Ayrıca kablolu hızlı şarj için USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Hoparlör ızgarası ve 3,5 mm kulaklık girişi, şarj girişinin iki tarafına yerleştirilmiş.

Telefon, Redmi K30 ile aynı tasarımlı dörtlü kamera kurulumuna sahip. 64 MP Sony IMX686 ana sensörüne, 8 MP geniş açılı kamera, 2 MP makro sensör ve 2MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön taraftaki kamera deliğinde ise 2 MP derinlik sensörüne sahip 20 MP'lik selfie kamerası yer alıyor.

Poco X2'nin batarya kapasitesi 4.500mAh ve 27W hızlı şarj desteği var. Poco ayrıca sıvıya karşı dayanıklılık sunan p2i kaplaması ile korunuyor. Su altında koruma sağlamasa da yağmur veya üzerine hafif su dökülmesi durumlarında yeterli koruma sağlayabilir. Yazılım tarafında cihaz, Android 10 tabanlı MIUI 11 ile birlikte geliyor.

Poco X2 fiyatı

Poco X2 ilk olarak Hindistan'da 11 Şubat'ta piyasaya sürülecek. 6 GB RAM+64 GB depolama versiyonu 225 dolar, 6 GB RAM+128 GB depolama vesiyonu 239 dolar ve 8GB RAM + 256GB depolama versiyonu 281 dolardan satışa sunulacak. Poco X2'nin Hindistan pazarı dışında satışa sunulacağı tarih henüz açıklanmadı.

Poco X2 özellikleri: