Pokémon Go'nun "Çifte Yazgı" sezonu ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Siyah ve Beyaz temasıyla başlayacak. Sinistea ve Unova bölgesi içerikleri oyun dünyasına dahil olacak.

Pokémon Go'nun bir sonraki sezonu, Siyah ve Beyaz temalı bir "Çifte Yazgı" (Dual Destiny) sezonuyla başlıyor. Bu sezon Pokémon'un yeni karakteri Sinistea'yı tanıtarak, Unova bölgesine ait içerikleri de oyun dünyasına taşıyor olacak.

Pokémon Go'nun "Çifte Yazgı" sezonu, 3 Aralık'ta başlayacak ve Unova bölgesine odaklanacak. Bu sezonun logosu, Unova'nın Pokémon Go'nun Go Tour etkinliklerinde yer alacağını vurguluyor.

Yeni sezonda Pokémon dünyasına damgasını vuruyor

"Çifte Yazgı" sezonu, 4 Mart'ta sona erecek ve Go Tour Unova etkinliğiyle paralel olarak devam edecek. Niantic, sezon isminin, zıtlıkların birleşerek güçlendiği ve bir bütünün iki yönünü kutladığı bir temayı yansıttığını açıkladı.

Sezonun öne çıkan özelliklerinden biri, çay fincanı Pokémon'u Sinistea'nın erken tanıtımı. Sinistea, Antika ve Sahte olmak üzere iki farklı formda bulunabiliyor ve bu, doğrulama damgasına göre değişiyor. Yeni sezonda ise Basculin'in Kırmızı ve Mavi formları, 7 km'lik yumurtalarda Şanslı formda yer alacak. Yumurtaların hangi coğrafi bölgede doğduğuna göre bu formlar farklılık gösterecek.

Yeni sezonda, Gigantamax Lapras da Max Savaşları'nda yer alacak. Go Battle League'de ise Unova bölgesinin Elite Four üyesi Grimsley'e ait avatar öğeleri sunulacak. Ayrıca Dragalge, Bibarel, Gliscor ve Starmie gibi Pokémon'lar, yeni ek hareketlerle güçlendirilecek.