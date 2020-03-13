Pokemon GO'ya 'Corona Virüsü' Güncellemesi Geliyor

COVID-19 salgını nedeniyle şu sıra çok fazla dışarı çıkmamak ve kalabalıktan uzak kalmak, yapılacak en doğru hareket olsa gerek. Pokemon bulmak için evden çıkmanıza gerek kalmayabilecek bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

İlk kez Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığından beri hayatımızın her alanını derinden etkileyen yeni tip corona virüsü, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından resmen pandemi, yani küresel salgın ilan edildi. Üst üste kötü haberler aldığımız bugünlerde, ABD’li video oyun stüdyosu Niantic’ten çok önemli bir hamle geldi. Firma, temelde gerçek dünya ile etkileşim kurularak oynanan Pokemon Go’nun oynanış mekaniğini geçici olarak değiştireceğini açıkladı.

Bildiğiniz üzere Pokemon Go oyuncuları, farklı Pokemon’lar bulmak ümidiyle kilometrelerce yol yürümekten çekinmiyorlar. Girilmedik yer, çıkılmadık kat bırakmayan oyuncular, kendilerini o kadar kaptırıyorlar ki çoğu zaman çok ciddi tehlikelerle dahi karşılaşabiliyorlar. Tahmin edebileceğiniz üzere şimdiki tehlike ise biraz daha farklı.

Uzmanlar, corona virüsü salgını nedeniyle mümkün merbete kalabalık yerlerde bulunulmamasını öneriyor. Bugün itibarıyla vaka sayısının ikiye çıktığı ülkemiz de, salgından muzdarip olan ülkelerden bir tanesi konumunda.

Bir Niantic sözcüsü Polygon'a yaptığı açıklamada, “Pokémon GO’nun özelliklerinin, bireysel ortamlarda kullanılabilmesini sağlayacak güncellemelere öncelik vermeye başladık. Özellikle, oyun habitatları artıracak ve böylece eğitmenlerin evlerine yakın konumlarda daha fazla Pokemon görebilmelerini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Pokemon Go’da 2km, 5km ve 10km olmak üzere üç farklı yumurta bulunuyor. Eğer canavarınızın yumurtadan çıkmasını istiyorsanız, minimum 2 kilometre yürümeniz gerekiyor. Bu konuda da bir değişiklik yapacağını açıklayan Niantic, kuluçka süresinin azaltılacağını ve yumurtaların iki kat daha hızlı sürede kırılacağını söyledi. Söz konusu yeniliklerin yakın zaman sonra kullanıcılarla buluşmasını bekliyoruz.