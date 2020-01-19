Pokémon GO’ya Önümüzdeki Yeni Etkinlik Gelecek

Günümüzde hâlâ hatırı sayılır bir oyuncu kitlesine sahip olan Pokemon GO’ya önümüzdeki hafta sınırlı süreli bir etkinlik gelecek. Etkinlik kapsamında oyuncular, 'Legendary' seviyesindeki Pokemon'ları elde etme şansına sahip olacaklar.

Bir dönemin en popüler oyunlarından olmayı başarmış bir oyun olan Pokemon GO, her ne kadar eski günlerindeki kadar oyuncuya sahip olmasa da kitlesini elinde tutmak için sürekli yeni etkinlikler düzenliyor. Bu etkinliklerden en yenisiyse gelecek hafta başlayacak ve iki popüler ‘Legendary’ seviyesindeki Pokemon’u geri getirecek olan sınırlı süreli ‘Special Raid’ hafta sonu etkinliği olacak.

Pokemon GO Special Raid, bir süredir oyunda olan ancak Battle Raids’te yer almayan Latios ve Latias’ı içeriyor. Ejderha ve psişik tiplerle savaşmak ve onları yakalayabilmek için yeni bir fırsat olan bu etkinlik, oyunculara bazı Gen V Pokemon’ları test etme şansı da sunacak.

Özel etkinlik, 24 Ocak Cuma günü başlayacak ve 27 Ocak Pazartesi günü sona erecek:

Special Raid hafta sonu etkinliği, 24 Ocak 2020 Cuma günü TSİ 02.00’da başlayacak ve 27 Ocak 2020 Pazartesi günü TSİ 02.00’da sona erecek. Etkinlik boyunca efsanevi Pokemon Latias ve Latios, beş yıldızlı raid’lerde görünecek. Bu noktada oyuncuların unutmaması gereken şeyse hem Latios hem de Latias’ın parlak versiyonlarının da oyunda yer alacağı olacak. Bu da koleksiyonunuza birkaç parlak Pokemon eklemek için harika bir fırsat olabilir.

Yüksek seviyelerde Latias ve Latios’a karşı en iyi stratejiler, oyunun en güçlü Dragon tipi Pokemon’ları olan Dialga, Rayquaza ve Palkia’yı kullanmak gibi görünüyor. Görev listesi için birçok farklı seçenek bulunuyor ancak bu üçü muhtemelen en iyileri olacaktır.

Pokemon GO, şu anda dünyanın belirli bölgelerinde oynanabilir durumda. Eğer oyunu akıllı telefonunuza indirmek istiyorsanız ve nasıl yapılacağını bilmiyorsanız; Android cihazlar için bir ‘APK’ dosyası indirebilir, iOS cihazlar içinse App Store’daki tanımlı ülkeyi değiştirerek oyunu indirebilirsiniz.