Pokemon GO Fest 2020, Bazı Önemli Yeniliklerle Geliyor

Pokemon GO yetkilileri, yaklaşmakta olan "Pokemon GO Fest 2020" etkinliği ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sırasında Pokemon GO'ya gelecek bazı yeniliklere de değinen yetkililer, önümüzdeki dönemlerde daha eğlenceli bir oyun deneyimi vadediyorlar.

Yayınlandığı ilk dönemlerde dünya genelinde büyük bir fenomene dönüşen Pokemon GO, hala geniş bir kitle tarafından aktif olarak oynanıyor. Pokemon hayranlarının vazgeçilmezleri arasına girmeyi başaran oyun, zaman zaman büyük etkinliklere de sahne oluyor ve bu etkinliklerden bir tanesi 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek "Pokemon GO Fest 2020" isimli bu etkinlik, Pokemon hayranlarına eğlenceli bir deneyim vadediyor.

Yetkililer şimdi, Pokemon GO Fest 2020 etkinliğiyle ilgili bazı açıklamalar yaptılar ve bu etkinlikler kapsamında oyuna eklenecek bazı yeniliklerden bahsettiler. Şu an için 3 etkileyici yenilik üzerinde duran yetkililer, oyunseverlerin Pokemon bağımlılığını biraz daha artıracak gibi görünüyor. Dilerseniz hemen, Pokemon GO Fest 2020 ile Pokemon GO'ya gelecek yeniliklerin neler olduğuna bakalım.

Pokemon GO yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre oyunseverler, 2020 yılı içinde yeni bir Victini pokemonu ile tanışacaklar. Yetkililer, her ne kadar detaya inmemiş olsalar da Pokemon GO Fest 2020'nin logosunu tanıtırken gördüğümüz Victini görüntüsü, Pokemon GO oyuncularını daha şimdiden heyecanlandırdığını söyleyebiliriz.

Pokemon GO oyuncularını heyecanlandıracak başka bir gelişme ise "Mega Evolutions". Pokemonlara geçici bir dönüşüm kazandıracak olan bu özelliğin ne şekilde kullanılacağı şu an için bilinmiyor. Yetkililerin üstü kapalı şekilde bahsettikleri bu özellik, Pokemon GO deneyimini hayli değiştirecek gibi görünüyor.

Pokemon GO'daki yeniliklerden bir diğeri ise Farfetch'd'nin galarian formu. Yetkililer tarafından nasıl olacağı da gösterilen yeni form, Farfetch'd'nin bazı yeni özelliklere sahip olacağını ortaya koyuyor. Ancak yetkililer, ne yazık ki bir kez daha detay vermekten kaçınıyorlar. Tüm bunlara ek olarak Pokemon GO'ya iki yeni kostüm geliyor ve oyuncular, an itibarıyla bu kostümlere erişebiliyorlar.