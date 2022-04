Pokémon Go'nun Geliştiricisinden Benzer Bir Oyun Geliyor

Efsane oyun Pokémon GO'yu geliştiren Niantic, yeni bir artırılmış gerçeklik oyunu üzerinde çalıştığını duyurdu. Oyunun Pokémon Go ile benzer olacağı ve yine dışarı çıkmayı gerektireceği ifade edildi.

Bir dönem herkesin ellerinde telefonlarla Pokemon aramasına neden olan efsane oyun Pokémon Go’nun ardındaki geliştirici Niantic’ten yine birbirinden sevimli yaratıklarla dolu yeni bir artırılmış gerçeklik oyunu geliyor. Konuya dair yapılan açıklamada Peridot isimli oyunun büyülü yaratıkların bakımlarını üstlenmek ve onları yetiştirmekle ilgili olduğu belirtildi.

Niantic tarafından Peridot, "Binlerce yıllık uykunun ardından Peridotlar, eskiden dolaştıkları dünyadan çok farklı bir dünyaya uyanıyorlar ve onları yok olmaktan korumak için sizin yardımınıza ihtiyaçları olacak." Şeklinde tanımlanıyor. Başka bir deyişle bu, eğiterek, besleyerek ve onlarla oynayarak bu sihirli yaratıklarla ilgileneceğimiz ve onlara sevimli küçük bebeklerden yetişkin oldukları ve üreyebilecekleri sürece kadar yardımcı olacağınız anlamına geliyor. Gelin bu Pokémon Go benzeri yeni oyuna dair başka neler biliniyor, şöyle bir bakalım.

Pokémon Go benzeri yeni bir oyun geliyor

Peridots'un belirleyici yönlerinden biri, her canlının benzersiz olması olarak öne çıkıyor. Bu yaratıkların hepsinin birbirinden farklı göründüğü belirtiliyor. Ayrıca Niantic yaratıkların her birinin kendi DNA’sı olduğunu ve bunun, geliştiricinin DNA’nın gerçek hayattaki çalışma prensibinden modellenen üreme yöntemi ile bağlantılı olduğunu ifade ediyor. Örnek vermek gerekirse oyunda tek boynuzlu at veya çita gibi farklı yaratık arketipleri bulunuyor; ancak bunların üremesiyle ortaya tamamen eşsiz, yeni sevimli yaratıklar çıkabiliyor.

Tıpkı Pokémon Go gibi Peridot’un büyük bir kısmı da gerçek dünyada dışarı çıkmayı gerektiriyor. Bu, üreme için gerekli olan vahşi doğada yuva aramak, Peridot'unuzun ihtiyaçlarını yürüyüşe çıkararak veya onun için özel yiyecek bularak karşılamak gibi durumlar için gerekli olacak. Bununla birlikte Peridot’ta ölüm kavramının olmadığını da belirtmek gerekiyor. Oyunun yapımcısı Ziah Fogel, konuya ilişkin olarak "Bu oyunda cezalandırıcı bir unsur yok" diyor ve “Yaratıklar asla ölmeyecek. Bunun yerine, oyuncuları geri geldikleri ve yaratıklarıyla daha sık oynadıkları için insanları ödüllendirmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullanıyor.

Oyundaki yaratıklar, gerçek dünyadaki zeminleri tanımlayabilecek

Bunlarla birlikte Pokémon Go ve benzeri oyunlarda olduğu gibi, artırılmış gerçeklik, fantastik yaratıkları gerçek dünyada gördüğümüz Peridot’un büyük bir parçası olarak öne çıkıyor. Ayrıca Niantic'in Lightship platformuyla inşa edilen Peridot’ta sanal yaratıklarının "kir, kum, su, çimen ve bitki örtüsü gibi farklı gerçek dünya yüzeylerini tanıyabileceğini" ve buna göre tepki gösterebileceğini de kaydediliyor.

Fogel, Peridot’un son zamanlarda yükselen trendi olan NFT pazarına dahil olmayacağını da belirtiyor. Peridot’ların benzersiz dijital varlıklar olduğunu kaydeden Fogel, şu an istedikleri asıl şeyin oyunun gerçekten eğlenceli ve kolay erişilebilir olması olduğunu belirtiyor.

Öte yandan her ne kadar kesin bir çıkış tarihi vermese de Niantic, yeni oyunun nisan ayında hem App Store hem de Google Play'de "belirli pazarlarda" piyasaya sürüleceğini ve ilerleyen dönemlerde ek pazarların da dahil olabileceğini ifade ediyor.

İşte Peridot'un resmi tanıtım videosu