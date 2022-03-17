Yılların Oyunu Pokémon GO Artık Tamamen Türkçe: Peki Sizi Ne

2016’da yaptığı çıkışın ardından tüm dünyada çılgınlık başlatan Pokémon GO, yıllar sonra nihayet Türkçe dil desteğine kavuştu. 11 Mart itibarıyla artık resmen Türkçe olarak ülkemizde de erişime açılan oyuna yeni başlayacakları ve daha önce oynamış olanları neler bekliyor? Gelin birlikte bakalım.

Mobil artırılmış gerçeklik oyunlarının atası olarak kabul edilen Pokémon GO’yu bilirsiniz. Türkiye’deki oyuncuları uzun bir süre bekleten Niantic, sonunda müjdeyi vermiş ve oyunun Türkçe dil desteğine sahip versiyonu 11 Mart itibarıyla basına tanıtılmıştı.

Pokémon GO hayranları zaten bu değişimden haberdar şekilde yıllardır oyunu oynuyor, Türkçe dil desteğinin gelişini bir süredir biliyorlardı. Ancak oyuna ara veren, 2016’daki çıkışından sonra resmi destek verilmediği için bu haberi bekleyen çok sayıda mobil oyuncu da vardı. Peki artık Türkçe olan Pokémon GO, neler sunuyor yakından bakıyoruz.

Oyunun Türkçe dil desteği için profesyonel bir ajans ile çalışıldı. Bu da Pokémon GO’daki etkinliklerin kendi kültürümüzden de izler taşıyacağını gösteriyor:

11 Mart’ta Türkçe sürümün basına duyurusu için Türkiye’ye gelen Niantic Gelişmekte olan Pazarlar Ürün Pazarlama Müdürü Zoe Zhang, yapılan çalışmayı şu şekilde özetledi:

“Yerelleştirilmiş Türkçe uygulamasıyla Pokémon GO'yu Türkiye'ye getirebildiğimiz için son derece mutluyuz ve bunu mümkün kılmamıza yardımcı olan Türkiye'deki muhteşem Eğitmen topluluğuna minnettarız. Oyunun Türkiye'deki başarısını geliştirmeye ve büyütmeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz”

Bir oyun tutkunu için zaman harcadığı oyunların kendinden, yaşadığı toplum ve kültürden izler taşıması oldukça değerlidir. Bu açıdan bakınca Pokémon GO’yu bırakmış oyuncuları yeniden oyunda görebiliriz.

Pokémon GO Türkiye’de kalıcı olmak istiyor, yani oyun giderek zenginleşecek:

Niantic yetkilisi Zhang, etkinlikte Türkiye’nin önem verdikleri bir pazar olduğunu söylemiş ve burada kalıcı olarak bulunduklarının altını çizmişti. Türkiye’deki Pokémon GO oyuncularına (oyun içinde Pokémon Eğitmeni deniyor) minnettar olduklarını belirten Zhang, Türkiye’deki başarılarını devam ettirmek için çalışmayı dört gözle beklediklerini ifade etmişti.

Buradan hareketle, özellikle mobil oyunlar söz konusu olduğunda “Acaba bir gün oyun tarihe karışır da emeklerim boşa gider mi?” endişesinin Pokémon Go için geçerli olmadığını belirtebiliriz.

Pokémon GO’yu Türkçe dil desteği ile keşfetmek için aşağıdan indirebilirsiniz!

Ayrıca yapılan açıklamalara göre Pokémon GO'nun Türkçe versiyonu, sürekli olarak geliştirilecek ve güncellenecek. Oyun hakkındaki gelişmeleri, resmi Instagram ve Türkçe paylaşımların yapıldığı resmi Twitter sayfalarından takip edebilirsiniz.