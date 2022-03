Pokémon Go’nun Türkiye’deki İlk Resmi Etkinliği Başladı

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından Pokémon Go, Türkiye’deki ilk resmi etkinliğini gerçekleştirecek. İstanbul İstinye Park AVM’de gerçekleştirilecek etkinlikte Pokémon hayranlarını bekleyen bazı sürprizler var.

Bundan yıllar önce piyasaya sürülmüş olsa da Türkiye’ye girişini geçtiğimiz yıl yapan Pokémon Go, geçtiğimiz hafta itibarıyla ise Türkçe dil desteğini resmi olarak duyurmuştu. Türkiye’deki varlığını sağlamlaştırmak isteyen ekip, şimdi yepyeni bir gelişme ile karşımıza çıktı. Pokémon Go, Türkiye’deki ilk resmi etkinliğini 18 Mart (bugün) itibarıyla başlatıyor.

İstinye Park AVM’de 18-19-20 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik, Pokémon hayranlarını memnun edecek gibi görünüyor. Zira etkinlikler kapsamında İstinye Park, Spor Salonları ve PokéDuraklar ile dolacak. Etkinlik alanını ziyaret eden oyuncuların verilecek oyun içi görevleri yaparak sürpriz hediyeler kazanma fırsatı yakalayacağı belirtiliyor.

Pokémon Go etkinlikleri İstanbul’la sınırlı kalmayacak

Pokémon Go ekibi, yalnızca İstanbul’daki hayranları için bir etkinlik gerçekleştirmeyecek. Etkinlikler, önümüzdeki dönemlerde farklı şehirlerde devam edecek. Ancak şu an için bununla ilgili resmi bir bilgi yok.

Pokémon Go ve Türkiye’deki etkinlikler ile ilgili resmi bilgi için Pokémon Go sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Pokémon Go Instagram hesabı için burada, Twitter hesabı için burada, Facebook hesabı için de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.