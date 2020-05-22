Twitch platformunun en sevilen yayıncılarından biri olan Imane Anys, ya da bilinen ismiyle Pokimane, pornografik bir içeriği yanlışlıkla canlı yayın sırasında gösterdiği için uyarı aldığını söyledi, ancak bazı kişiler ünlü ismin banlanmayıp sadece uyarı almasının çifte standart olduğunu düşünüyor.

Daha çok çevrimiçi takma adı Pokimane ile bilinen Imane Anys, takipçileriyle olan eğlenceli sohbetleri ve mizahi kişiliği ile Twitch’in en gözde yayıncıları arasında yer alıyor. 2018 Shorty Ödülleri’nde yılın En İyi Twitch Yayıncısı ödülüne layık görülen ünlü isim, canlı yayın sırasında çok ilginç bir olayla karşı karşıya kaldı.

24 yaşındaki Pokimane, 19 Mayıs’ta gerçekleştirdiği canlı yayında olağandışı hiçbir şeyin olmayacağını düşünerek izleyicisinden gelen bir bağlantıya tıkladı ve binlerce insanın önünde yanlışlıkla bir PornHub videosu açtı. Büyük bir şok yaşayan ünlü yayıncı, çığlık atarak hızlı bir şekilde siteden çıksa da viral olmaktan kurtulamadı.

Normalde Twitch, bu gibi olaylarda ilgili hesabı belli bir süre banlama yoluna gidiyor ancak Pokimane, ertesi gün başlattığı bir Valorant yayını sırasında kendisine konuyla ilgili yalnızca uyarı verildiğini ifade etti. Geçmişte de de buna benzer durumlarla karşı karşıya kaldığını belirten yayıncı, yaşadığı son olayın yasağa sebebiyet verecek kadar ciddi olmadığını savundu.

Elbette herkes Pokimane gibi düşünmüyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı, ünlü yayıncının kanalının askıya alınması gerektiğini söylerken, Pokimane’nin sadece uyarı almasının çifte standart olduğunu belirtti. Konu hakkında yorum yapan isimlerden biri olan Amerikalı ünlü YouTuber John Scarce, “Pokimane yasaklanmıyorsa, Twitch’teki diğer insanlar da yanlışlıkla pornografik içerik gösterdiği için yasaklanmamalı. Bunun için haftalık yasaklar alan pek çok yayıncı var. Neden böyle açık bir çifte standart var?” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Geçmişte de bazı popüler yayıncıları kayıran davranışlarda bulunan Twitch, bu olaydaki tutumuyla bir kez daha eleştiri oklarının hedefinde kaldı. Amazon çatısı altında faaliyet gösteren oyun odaklı video akış platformu, denetleme politikalarını netleştirmek ve daha fazla şeffaflık sağlamak adına kurduğu Twitch Güvenlik Danışma Konseyi’nde bu konuyu gündeme getirebilir.