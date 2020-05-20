22 Mayıs'ta Twitch'te Siber Güvenlik Konferansı Düzenlenecek

Bir süredir Twitch'te yayın yapan ve siber güvenlik eğitimleri veren "MDISEC" isimli kanal, bu cuma günü bir çevrimiçi konferans düzenleyecek. Bu konferans kapsamında siber güvenlik ve bilgisayar korsanlığı ile ilgili önemli konulara değinilecek ve konferansta, aralarında Türklerin de bulunduğu 8 beyaz şapkalı hacker konuşma yapacak.

Akıllı telefon, bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte siber güvenlik çok büyük önem arz eder oldu. Çünkü kullanıcılar, aslında internete bağlı olarak geçirdikleri her saniyede bilgisayar korsanlarına hedef olma tehlikesi yaşıyor ve bu ihtimal, bazen hayati derecede önemli verilerin riskte olduğu anlamına geliyor.

Webtekno olarak zaman zaman sizlerle faydalı olduğunu düşündüğümüz etkinlikleri paylaşıyoruz ve bu yazımızda da yine böyle bir etkinlikten bahsedeceğiz. 22 Mayıs Cuma günü popüler yayın platformlarından bir tanesi olan Twitch'te siber güvenlik ve siber güvenliğin sağlanması ile ilgili çok önemli bilgiler verilecek bir çevrimiçi etkinlik gerçekleşecek.

"Sanal Siber Güvenlik Konferansı" olarak adlandırılan etkinlik, aralarında Türklerin de olduğu siber güvenlik ve 'hack' alanına önemli isimlere sahne olacak. Konferans kapsamında bilgisayar korsanlığı ile ilgili önemli konulara yer verilecek ve ufaktan da olsa sizleri etkileyecek hack girişimlerinden bahsedilecek. Peki bu Twitch yayının detayları nedir ve konferans tam olarak ne zaman yapılacak?

Twitch, her ne kadar daha çok oyuncuların uğrak noktası olsa da bu platformu farklı amaçlarla kullanan kişiler de var ve "MDISEC" isimli kanal da bunlardan bir tanesi. Kanal, yayınlarında uygulamalı siber güvenlik eğitimleri veriyor ve böylece daha çok kişinin siber güvenlik ve bilgisayar korsanlığı ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Bu kanal, yeni etkinliğinde ise toplamda 8 kişinin konuşacağı bir sanal konferans düzenleyecek.

Sanal Siber Güvenlik Konferansı, 22 Mayıs'ta 09:59'da başlayacak

Eğer sizler de çevrimiçi düzenlenecek bu konferansa dahil olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca eğer isterseniz yine aynı bağlantıyı kullanarak MDISEC kanalındaki diğer içeriklere de göz atabilirsiniz. Son olarak, söz konusu konferansın Cuma günü saat 10:00'da başlayacağını bir kez daha hatırlatalım.