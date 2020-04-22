Son yılların trendlerinden biri olan akıllı saatler pazarına Polar’ın yeni dış mekan saati Grit X de dâhil olacak. Bu saat, antrenman performansındaki değişimleri ve dinlenme ihtiyacını da kullanıcıya gösterecek.

Polar, yeni akıllı saati Grit X’in duyurusunu yaptı. Firmanın 'açık alan saati' olarak tanımladığı bu cihaz, 2018 yılında piyasaya sürülen Vantage serisinin bütün özelliklerini bünyesinde bulundurmakla kalmıyor, bu özelliklerin daha fazlasını kullanıcılara sunuyor.

Saatin yeni özellikleri sayesinde sporcular ve atletler, çalışmalarını daha detaylı olarak izleyebiliyor, yapmaları gereken aktiviteler hakkında tavsiyeler alabiliyor ve performansları hakkında bilgileri görebiliyor.

Dağlara tırmananlar için yeni özellik:

Yeni özelliklerden birinin adı Hill Splitter oldu. Bu özellik, özellikle dağ yürüyüşleri yapmak gibi aktiviteleri tercih edenlere hizmet ediyor. Bu özellik sayesinde yürüyüş boyunca yaptığınız iniş ve çıkışlar da kaydediliyor. Böylece genel yürüyüş performansınıza ek olarak iniş ve çıkışları detaylı şekilde inceleyebiliyorsunuz.

Yürüyüş yaparken yeterli besin almak ve susuz kalmamak çok önemlidir. Yine de bu ihtiyaçlar, uzun yürüyüşler esnasında sık sık unutulur. Grit X’in bir diğer özelliği olan FuelWise, isteyen kişilere beslenmeleri ve su içmeleri için hatırlatmalar yapıyor.

Grit X, MIL-STD-810G sertifikasına sahip. Yani cihaz zorlu koşullara, düşük sıcaklıklara ve darbelere dayanabiliyor. Saatin kendi içinde GPS sistemi bulunuyor ve firmanın iddiasına göre saati navigasyon modunda 40 saat kullanmak mümkün.

Grit X, antrenman hocası gibi tavsiye sunabiliyor:

Üst seviye akıllı saatlerin pek çok özelliği olması beklenen bir şeydir. Grit X de bu beklentileri karşılıyor. Polar’ın daha önce ürettiği saatlerde de olduğu gibi bu cihaz da Smart Coaching (Akıllı Koç) özelliğine sahip.

Polar’ın yeni akıllı saati, firmanın sitesinde 429,50 dolarlık (3.000 TL) fiyat etiketiyle satışa çıktı. Grit X’in mağazalarda satışa çıkması içinse Mayıs 2020’yi beklemek gerekiyor. Ayrıca 29,95 dolara (210 TL) farklı kayışlar da alabiliyorsunuz.

Koronavirüs nedeniyle herkesin evine kapandığı bir dönemde açık alanlara özel üretilmiş bir saatin satışa çıkması biraz ilginç olsa da firma, saatin kapalı alanda çalışanlara da yardımcı olacağını belirtiyor.