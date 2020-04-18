Bir grup araştırmacı, düşük güç tüketen giyilebilir teknolojilerde, gücü güneşten depolayacak insan saçından 10 kat daha ince bir pil üretti. Bu pil, sürekli üzerimizde olan bu aletlerin şarj derdine son verebilir.

Akıllı saat gibi giyilebilir cihazların günümüzdeki en büyük sıkıntılarından biri hızlı tükenen pil olarak gözüküyor. Kolumuzdan çıkarıp şarj etmek pek pratik bir çözüm gibi gözükmüyor. Bunun dışında, akıllı telefonlara göre daha düşük güç tüketimi yaptıkları için önümüzdeki dönemde geliştirilmeye daha fazla müsaitler.

Bir grup araştırmacı, önümüzdeki yıllarda akıllı bileklik, saat gibi giyilebilir cihazlarda kullanılacak güneş enerjisi sistemi üzerinde çalışıyorlar. İnsan saçından 10 kat daha ince ve aşırı hafif bir şekilde geliştirilen güneş pilleri, giyilebilir cihazlardaki pek çok özelliği destekleyecek enerjiyi üretebilecekler.

Gram başına 9,9 W güç çıkışına sahip olması beklenen bu güneş enerjili piller, giyilebilir cihazları şarja takma derdini büyük ölçüde ortadan kaldırabilir. Aşırı ince ve hafif olduğu için akıllı bileklik gibi nispeten daha küçük giyilebilir cihazlarda da kullanılması beklenen bu panellerin normal pillere göre kullanım süresi de daha uzun olabiliyor.

Uzun kullanım ömrü var

Yapılan testlere göre 4700 saatlik kullanımın ardından sadece yüzde 4,8’lik bir güç kaybı yaşayacak bu güneş enerjili piller, “minimum bozulma” ile 20.000 saat sorunsuz çalışması bekleniyor. Yaklaşık 11,5 yıl raf ömrü olması beklenen bu güneş enerjili piller, yakın gelecekte giyilebilir cihazların vazgeçilmez teknolojilerinden olabilir.

Giyilebilir cihazlar için üretilen bu güneş panelleri normal güneş panellerine göre daha az ışık emiyor, ancak bu az ışık bile akıllı bileklik gibi düşük güç tüketen cihazlar için yeterli enerjiyi sağlayabiliyor.

Elbette bu güneş enerjili piller için çok büyük bir beklentiye girmememiz gerekiyor. Araştırma ekibi her ne kadar bu teknolojiyi ticarileştirmeyi planlıyor olsa da daha önce de pek çok benzer teknoloji görmüştük. Henüz pil istemeden çalışan teknolojik ürünlere çok fazla rastlamadık, ancak yine de güç ihtiyacını güneş gibi doğal enerji kaynaklarından karşılayacak giyilebilir cihazlar çok uzakta gözükmüyor.