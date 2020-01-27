Polonya'daki Otobüs İhalesini Yerli Üretici Karsan Kazandı

Yüzde 100 yerli sermaye ile hafif ve ağır ticari araç üretimi yapan Türk otomotiv şirketi Karsan, Polonya’nın Plock kenti için düzenlenen otobüs ihalesini kazandı. Köklü firma, ihale kapsamında Plock Belediyesi’ne 7 adet Atak model otobüs teslim edecek.

Türk otomotiv sektörünün en kıymetli üreticilerinden biri olan Karsan, çok önemli bir ihracata daha imza attı. Yoluna yüzde 100 Türk sermayesi ile devam eden firma, Polonya’nın Plock kenti için düzenlenen otobüs ihalesini kazandığını açıkladı.

Hafif ve ağır ticari araç üretimini Bursa’daki fabrikasında gerçekleştiren Karsan, ihale kapsamında Plock Belediyesi’ne 7 adet Atak otobüs modeli teslim edecek. 8 metre ile sınıfının öncü modeli olarak kabul edilen Atak, halihazırda Polonya caddelerinde zaten boy gösteren bir otobüs. 2020 yılının ilk yurt dışı satışını Polonya'ya gerçekleştiren Karsan, geçtiğimiz yıllarda Orta Avrupa ülkesine 41 adet Atak ve Jest teslim etmişti.

Karsan, 2020 yılındaki ilk yurt dışı satışını Polonya'ya gerçekleştirdi

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Karsan Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Plock kentine yönelik açılan yeni ihaleyi kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti. Farklı yolcu kapasiteleri ve ebatları ile dizelden elektrikli ürün ailesine kadar başta Avrupa olmak üzere her bölgenin ihtiyacına göre araç üretmeye devam ettiklerini belirten Arpacıoğlu, “İhracat hedeflerimizi daha da artırdığımız 2020 yılının ilk yurt dışı satışını Polonya’ya gerçekleştirmekteyiz. Plock kentinin dokusuna uygun ve konforlu Atak otobüslerimizi, bölgenin ulaşımına sunacağımız için mutluyuz” değerlendirmesini yaptı.

Vistula nehri üzerinde yer alan Plock şehrinde, maksimum 12 metre uzunluğundaki otobüslere izin veriliyor. Halihazırda ülkenin en fazla tercih edilen ulaşım çözümlerinden biri olan Atak’lar, yakın gelecekte farklı Avrupa şehirleri tarafında da tercih edilebilir.