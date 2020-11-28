Popüler Oyunlar GeForce RTX 3090 ile 8K / Ultra Test Edildi

Günümüzün en popüler oyunlarından bazıları, NVIDIA GeForce RTX 3090 ekran kartında 8K / Ultra ayarlarda test edildi. Test edilen oyunlar, 8K / Ultra ayarlarda yaklaşık 30 FPS'de çalışabiliyor.

NVIDIA'nın yeni nesil amiral gemisi ekran kartı GeForce RTX 3090'ın piyasaya sürülmesiyle birlikte 8K / Ultra oyun deneyimi nihayet gerçek oldu. Her ne kadar 8K çözünürlük ana akım olmaktan oldukça uzak olsa ve oyunları 8K / Ultra ayarlarda 60 FPS oynamak mümkün olmasa da en azından bu deneyimi sabit 30 FPS ile yaşamak mümkün görünüyor.

Kartın piyasaya sürülmesiyle birlikte bazı YouTube kanalları Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War, Red Dead Redemption 2, Godfall, Forza Horizon 4 ve Ryse gibi günümüzün popüler oyunlarını 8K / Ultra ayarlarda çalıştırdıkları videolar paylaşmaya başladı. Biz de bu içeriğimizde 8K çözünürlükte çalıştırılan bu oyunları derledik.

Call of Duty: Black Ops Cold War 8K / Ultra

Geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştiren Call of Duty: Black Ops Cold War ile başlayacak olursak oyun, şirketin yeni DLSS AI ultra performans modu aracılığıyla Işın İzleme açıkken GeForce RTX 3090'da 8K / Ultra ayarlarda yaklaşık 60 FPS ile çalışıyor.

Godfall 8K / Ultra

Sıradaki oyunumuz geçtiğimiz günlerde hem PC hem de PlayStation 5 tarafında piyasaya sürülen Godfall oluyor. Oyun, 8K / Ultra ayarlarda NVIDIA GeForce RTX 3090 ile 30 FPS deneyimini oyunculara sunuyor.

Assassin’s Creed Valhalla 8K / Ultra

Ubisoft'un en yeni oyunu Assassin’s Creed Valhalla da RTX 3090'da 8K / Ultra ayarlarda yaklaşık 30 FPS'de çalışabiliyor. Test esnasında Kenar Yumuşatma'nın (Anti-Aliasing) 'Düşük' ayarda olduğunu da belirtelim.

Red Dead Redemption 2 8K / Orta

Listedeki bir diğer oyun, 2 yıl önce piyasaya sürülmesine rağmen popülerliğini hâlâ koruyan Red Dead Redemption 2 oluyor. GeForce RTX 3090'da 8K / Orta ayarlarda test edilen oyun, 30+ FPS'de çalışıyor. Bununla birlikte iki RTX 3090 SLI ile oyun, 8K / Ultra ayarlarda 40+ FPS sunuyor.

Forza Horizon 4

Popüler yarış oyunu Forza Horizon 4 de GeForce RTX 3090 ile 8K / Ultra ayarlarda akıcı bir oyun deneyimini oyunculara sunuyor.

Ryse 8K / Ultra

8K / Ultra ayarlarda GeForce RTX 3090 ile test edilen bir başka oyun ise Ryse. Işın İzleme açık bir şekilde çalıştırılan oyun, 30+ FPS'lik bir oyun deneyimi vadediyor.