Ülkemizde hizmet veren dijital cüzdan uygulaması Popy Para, tüm hizmetlerini sonlandırdığını açıkladı. Şirket, aldığı kararın nedenine ilişkin konuşmadı. Peki Popy Para kullanıcılarının şimdi ne yapmaları gerekiyor?

Birkaç yıldır faaliyetlerini sürdüren ve cashback gibi özellikleri sayesinde Papara'nın güçlü rakiplerinden biri olarak bilinen Popy Para ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir bakım çalışmasına gireceğini açıklayan platform, bugün yeni bir duyuru yayımladı ve hizmetlerini sonlandırdığını açıkladı.

Temelinde dijital cüzdan uygulaması olarak hizmet veren Popy Para, en çok da yaptığınız harcamalar karşılığında yaptığı geri ödeme avantajlarıyla öne çıkıyordu. Mesela bu platformu kullanarak Netflix, Spotify veya YouTube gibi platformlarda yaptığınız harcamaların bir bölümünü iade alabiliyordunuz. Tüm bunlar, alınan karar doğrultusunda geride kalmış oldu. Kullanıcıların, kendilerine yeni bir dijital cüzdan hizmeti bulmaları gerekecek.

Popy Para'ya girdiğinizde karşınıza çıkan mesaj:

Popy Para cüzdan hizmetinde bugün itibariyle kapsamlı bir bakım çalışması başlamıştır. Bu süre boyunca yeni bakiye yüklememenizi ve mevcut bakiyenizi en kısa sürede çekmenizi rica ederiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Yukarıda gördüğünüz açıklama Popy Para internet sitesine girdiğiniz an karşınıza çıkıyor. Ancak bu açıklama güncel değil. Çünkü platform, bugün mobil uygulama üzerinden bir bildirim gönderdi ve tüm hizmetlerini sonlandırdığını açıkladı.

İşte Popy Para kullanıcılarına gönderilen bildirim:





12.08.2025 tarihi ile Popypara uygulamamız faaliyetlerini sonlandırmış bulunmaktadır. Cüzdan bakiyeniz mevcut ise en kısa sürede çekmenizi rica ederiz. Çağrı merkezimiz hizmet dışıdır, işlemleriniz için Sevgili üyelerimiz,12.08.2025 tarihi ile Popypara uygulamamız faaliyetlerini sonlandırmış bulunmaktadır. Cüzdan bakiyeniz mevcut ise en kısa sürede çekmenizi rica ederiz. Çağrı merkezimiz hizmet dışıdır, işlemleriniz için [email protected] adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Popy Para'nın neden kapandığı belli değil:

Şirket, konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Yani Popy Para'nın neden kapandığı, şimdilik belli değil. Şirketten konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmesi hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz...